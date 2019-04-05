20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat yerleri belli oldu! İşte sözlü sınav yerleri sorgulama işlemi...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) farklı branşlarda yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakat yerleri açıklandı. Şimdi binlerce öğretmen, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat yerlerini merak ediyor. İşte sözlü sınav yerleri sorgulama işlemi...

20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI MÜLAKAT YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımları belli oldu. Buna göre, atama yapılacak ilk 10 alan ile kontenjanları şöyle:

"Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)"