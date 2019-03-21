Müdür yardımcılığı sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) ilk defa sınav listesine aldığı MEB EKYS'ye başvuru işlemleri 11 Mart'ta tamamlandı. Başvuru yapamayanlar için ise geç başvuru işlemleri bugün alınacak. Peki, MEB EKYS sınavı ne zaman? 2019 Müdür yardımcılığı sınavı geç başvuur ücreti ne kadar? MEB EKYS sınav ücreti nereye yatırılacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2019 MEB EKYS geç başvuru günü 21 Mart Perşembe olarak belirlendi.

Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak gerçekleştirmeleri gerekiyor. Adaylar başvurularını yaptıktan sonra başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlamaları lazım. Aksi takdire başvurular geçersiz sayılacak.

MEB EKYS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, 2019 MEB EKYS geç başvuru ücreti 270,00 TL olarak belirlendi.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz.

SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.

SINAV NE ZAMAN?

MEB'in yayınladığı duyuruya göre, sınav 21 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise ÖSYM'ce belirlenerek duyurulacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara cevaplamaları için 150 dakika verilecek.

SINAV KONULARI NELER?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür ve genel yetenek: %35

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %5

d) Eğitim ve öğretimde etik: %5

e) Eğitim bilimleri: %3