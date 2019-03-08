23. Dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin (POMEM) 23. dönem mülakat sınavına katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 23. Dönem için POMEM'e 1000'i kadın olmak üzere 10 bin öğrenci adayı alımı yapılacak. Peki, POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? 23. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detayla...

23. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir bilgi yok. Ancak, bir önceki mülakat sonuçları 53 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 23. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının da bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

POMEM 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci adayı alınacak. Belirlenecek polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.

15 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 bin polis alımı yapılacağını bildirdi. Başvuruların ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı ancak, 23.Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından 24. Dönem POMEM başvuruları ile birlikte detayların duyurulacağı tahminler arasında. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizin içeriğine eklenecektir.

Bakan Soylu, polis alımı konusunda şu ifadelere yer verdi;

"Bekçi sistemi Cumhurbaşkanımızın ürettiği bir sistem. Vatandaşımız rahat uyurken bekçi görev başında olacak dedi ve hemen 10 bin bekçi alımı yaptık. İstanbul'a 2 bin 800-2 bin 900 bekçi verdik. Şimdi İstanbul'a bin 200 veya bin 250 bekçi daha veriyoruz. Toplamda 4 bin bekçi olacak. Dün akşam belirledik 8 bin bekçi çıkıyor, mart ayında binini İstanbul'a veriyoruz. Böylelikle İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak.10 bin polis alıyorduk. Sayıyı dün akşam 15 bine çıkardık.15 bin polis alacağız. Bunun büyük bir bölümünü de İstanbul'a vereceğiz"

Polis alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmazken, detayların ilerleyen haftalarda belirlenmesi bekleniyor.