THY'nin 8 bin personel alacağını duyan on binlerce vatandaş yayınlanacak ilanlarla ilgili detayları merak etmeye başladı. THY bünyesinde çalışmak isteyen kişiler; THY personel alım ilanına nasıl başvurulur? THY personel alım ilanı başvuru şartları neler? THY personel alım ilanına nereden başvurulur? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte THY personel alım ilanı ile ilgili detaylar...