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  • 06.03.2019 11:42
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 11:42

'den 8 bin kişiye iş müjdesi! başvuru şartları neler?

(Türk Hava Yolları) 2019 yılı sonuna kadar toplam 8 personel alımı yapacağını duyurdu. Açıklamayı THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı yaparken, istihdam edilecek personellerden bin 100'ünün İstanbul Havalimanı'nda görevlendirileceğini belirtti. Peki na nasıl başvurulur? THY personel alım ilanı başvuru şartları neler? THY personel alım ilanına nereden başvurulur? İşte ile ilgili detaylar...

THY'nin 8 bin personel alacağını duyan on binlerce vatandaş yayınlanacak ilanlarla ilgili detayları merak etmeye başladı. THY bünyesinde çalışmak isteyen kişiler; THY personel alım ilanına nasıl başvurulur? THY personel alım ilanı başvuru şartları neler? THY personel alım ilanına nereden başvurulur? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte THY personel alım ilanı ile ilgili detaylar...

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