YKS TYT başvuru işlemleri devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2019 yılı sınavları için hazırlık içinde olan adaylar başvurularını yapıyorlar. Başvuru yapamayan adaylar için süre daralıyor. Peki, YKS TYT başvuru son gün ne zaman? YKS para yatırma işlemleri hangi bankaya yapılacak? İşte 2019 YKS sınavı ile ilgili merak edilen her şey...

YKS TYT BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 12 Şubat'ta alınmaya başlayan YKS başvuruları 6 Mart'ta sona erecek.

YKS başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların internet üzerinden başvurularını yapmalarının ardından sınav ücretini yatırarak başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT'nin her biri için 50,00 TL'dir. Ücretler aşağıdaki bankalara yatırılacak.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

2019 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019