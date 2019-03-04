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  • 04.03.2019 13:58
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 13:58

'dan binlerce kişiye kamuda iş müjdesi! başvuru şartları neler?

aracılığı ile kamuya TYP kapsamında 2923 personel alımı yapılacağı duyuruldu. 2018 içerisinde 1 milyon kişiden fazla kişiye istihdam imkanı sağlayan İŞKUR, 2019 hedefini de 2 milyon istihdam olarak belirledi. Peki İŞKUR personel alım ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR TYP ilanı başvuru şartları neler? na kimler başvurabilir? İşte o detaylar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan vatandaşların en çok başvurduğun kurumların başında geliyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları yakından takip eden vatandaşlar, kendilerine uygun fırsatları değerlendiriyor. İŞKUR ilanlarında özel sektörün yanı sıra kamuya da binlerce personel alınıyor. Son olarak İŞKUR'da yayınlanan TYP ilanları ile kamuya 2 bin 923 personel alınacağı duyuruldu. 5 farklı şehirde yapılacak alımlarla ilgili başvuruların sürdüğü belirtildi. Peki İŞKUR TYP ilanları başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR TYP ilanlarına kimler başvurabilir? İşte İŞKUR TYP ilanları ile ilgili detaylar...

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