Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Bilkent Şehir Hastanesi'ne 12 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bakan Koca'nın bu açıklamasının ardından iş arayan on binlerce vatandaş heyecanlı bir bekleyiş içerisine girmişti. Ve nihayet yapılacak personel alımı ile ilgili ilk detaylar ve kadrolar belli oldu. İŞKUR Bilkent Şehir Hastanesi personel alım şartları neler? Bilkent Şehir Hastanesi'nde hangi kadroya kaç kişi alınacak? İŞKUR Bilkent Şehir Hastanesi personel ilanına nasıl başvurulur? İşte detaylar...