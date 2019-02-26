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  • 26.02.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 18:58

'dan 12 bin personel alım ilanı! İŞKUR personel alım ilanına başvuru şartları neler?

üzerinden her gün yeni ilanlar yayınlanmaya devam ederken, Ankara'da açılacak olan için açılacak kadrolar da belli oldu. Geçtiğimiz hafta 12 bin personelin alınacağı duyurulurken, kadroların belli olmasının ardından başvuru detayları da netleşmeye başladı. İŞKUR Bilkent Şehir Hastanesi personel alım ilanına başvuru şartları neler? İŞKUR Bilkent Şehir Hastanesi personel alım ilanına kimler başvurabilir? İşte detaylar...

İŞKUR'dan 12 bin kişiye iş müjdesi

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Bilkent Şehir Hastanesi'ne 12 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bakan Koca'nın bu açıklamasının ardından iş arayan on binlerce vatandaş heyecanlı bir bekleyiş içerisine girmişti. Ve nihayet yapılacak personel alımı ile ilgili ilk detaylar ve kadrolar belli oldu. İŞKUR Bilkent Şehir Hastanesi personel alım şartları neler? Bilkent Şehir Hastanesi'nde hangi kadroya kaç kişi alınacak? İŞKUR Bilkent Şehir Hastanesi personel ilanına nasıl başvurulur? İşte detaylar...

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