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  • 15.02.2019 12:28
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 12:28

personel alımı başvuruları bugün son! 2019 (GSB) başvuru şartları neler?

tarafından gerçekleştirilen 3 bin 243 personel alımı için başvuru süresi bugün sona eriyor. 278'i engelli, 146'sı eski hükümlü olmak üzere gerçekleştirilecek olan personel alımı için başvuru şartları merak ediliyor. Peki, ımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

İŞKUR personel alımı başvuruları bugün sona eriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geçtiğimiz gün yayınladığı ilana göre 3 bin 243 personel alımı yapılacak bildirilmişti. 11 Şubat'ta başlayan personel alımı başvuruları bugün sona eriyor. Başvuru yapacak olan adayların kısa süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylı ayrıntılar...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru işlemleri İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

İŞKUR İLE BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları ve detaylar için diğer sayfaları ziyaret edin.

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