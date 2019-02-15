Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geçtiğimiz gün yayınladığı ilana göre 3 bin 243 personel alımı yapılacak bildirilmişti. 11 Şubat'ta başlayan personel alımı başvuruları bugün sona eriyor. Başvuru yapacak olan adayların kısa süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylı ayrıntılar...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru işlemleri İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları ve detaylar için diğer sayfaları ziyaret edin.