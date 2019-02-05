Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yer alan ifadeye göre, Sağlık Bakanlığı'nda ihtiyaç duyulan alanlarda 16 bin personel alımı yapılacağı bildirildi. Alımşar, diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip ve uzman tabip olmak üzere yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Başvurular ne zaman başlayacak?

Başvuru tarihleri henüz netleşmiş değil. Başvuru tarihleri belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı 16 bin personel alımına ilişkin başvurular, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel olarak çalışmak isteyenlerin İŞKUR'un www.işkur.gov.tr adresinden veya İŞKUR il merkezlerinden müracaat edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. 36 yaşından gün almamış olmak.

4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;

a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne demişti?

"Sahada çalışan sağlık personelinin iş yükünü azaltmak ve hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti vermek adına gelecek aylarda acil tıp teknikerliği, veri hazırlama işletmenliği, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik atama yapacaklarını bildiren Koca, "2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bin toplam sağlık personelinin atamasını gerçekleştireceğiz."