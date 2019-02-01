Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre 500 engelli atamasının sonuçları merakla bekleniyor. MEB'in yayınladığı duyuruya göre, 29 Ocak'ta sona eren başvuruların sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki, engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? EKPSS atama sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS'ye katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre 500 engelli öğretmen ataması bugün tamamlanacak. Fakat sonuçlar henüz açıklanmadı. Adaylar sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://atama.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

Atamalar, adayların tercih etmiş oldukları illere ilan edilen kontenjan sınırlılığında EKPSS puanı üstünlüğüne göre yapılacak; ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri Valiliklerce belirlenecektir.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN ŞARTLAR NELER?

Başvuruda bulunacak adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında;

1- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

2- Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına uygun olmak,

3- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

4- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

5- 2016 veya 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından 50 ve daha üzeri puan almış olmak. (Her iki sınava giren adaylar açısından daha yüksek olan EKPSS sonucuna göre işlem yapılacaktır.)

6- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

7- Öğretmenliğe daha önce atandığı halde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

8- Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak

özel şartlar aranıyor.