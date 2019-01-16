Milli Savunma Üniversitesi aday askeri öğrenci alımı için başvurular bugün başlayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Milli Savunma Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen sınav için adaylar hazırlık içinde. MSÜ başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre başvuru yapacak adaylar, kılavuzu görüntülemek istiyor. Peki, MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ başvuru şartları neler? İşte sınav hakkında detaylı bilgiler...

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınava dair detaylı bilgileri gösterecek olan kılavuzun öğle vakitlerinde yayınlanması bekleniyor. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte başvuru işlemleri başlayacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek. Askeri öğrenci adayları T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularını gerçekleştirecek.