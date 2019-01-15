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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 12:07

kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sonuçların tam listesi o sayfada!

'na 6409 işçi alımı için başvurular gerçekleştirilmişti. aracılığı ile yapılacak işçi alımının kuraları bugün çekilecek. Peki, saat kaçta açıklanacak? Kura çekimi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte kura çekimine ilişkin detaylı bilgiler...

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR işbirliğinde gerçekleştirdiği başvuruların ardından kura çekimi bugün yapılacak. Ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, hasta kabul görevlisi gibi toplamda 6409 personel alımı bugün belli oluyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylı bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Belirlenen takvime göre, kura çekimi 15 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek. Başvuru yapan adaylar, kura sonuçlarını aynı gün içerisinde saat 20.00'den itibaren öğrenebilecekler. Sonuçlar ise https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.

KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI BU SAYFADAN DUYURULACAK

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