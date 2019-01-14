Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 14.01.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 10:19

: 2019 Ocak ayı maaş bordroları yayınlandı! Maliye Bakanlığı Hizmeti

giriş işlemleri ile birlikte maaş bordroları sorgulanabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu personellerinin hizmetine sunduğu e-Bordro sistemi üzerinden 2019 Ocak ayı maaş bordroları yayınlandı. Her ayın 14'ünde yayınlanan maaş bordoları, memurlar tarafından araştırılıyor. İşte e-Bordro giriş ekranı ile 2019 Ocak maaş sorgulama işlemleri...

2019 Ocak ayı maaş bordroları yayınlandı!

E-Bordro ile maaş sorgulama işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Kamu kurumlarında personel olarak çalışan vatandaşların beklediği bordrolar yayınlandı. Peki, Ocak maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Bordro giriş ile 2019 Ocak ayı maaş bordroları sorgulama işlemleri...

E-BORDRO GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

E-BORDO İLE 2019 OCAK AYI MAAŞI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Bu hizmetten faydalanabilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. E-Devlet şifresi olmayanların PTT üzerinden şifrelerini almaları gerekiyor. E-Devlet'in www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra E-Bordro sorgulama sayfasını açın. Daha sonra gelen ekeranda yıl ve ayı seçerek görüntülemek istediğiniz maaş bordrolarına ulaşabilirsiniz.

MALİYE BAKANLIĞI'NDAN E BORDRO UYARISI

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMemurlar Haberlerie Bordro sorgulama: 2019 Ocak ayı maaş bordroları yayınlandı! Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar