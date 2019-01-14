E-Bordro ile maaş sorgulama işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Kamu kurumlarında personel olarak çalışan vatandaşların beklediği bordrolar yayınlandı. Peki, Ocak maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Bordro giriş ile 2019 Ocak ayı maaş bordroları sorgulama işlemleri...

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E-BORDO İLE 2019 OCAK AYI MAAŞI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Bu hizmetten faydalanabilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. E-Devlet şifresi olmayanların PTT üzerinden şifrelerini almaları gerekiyor. E-Devlet'in www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra E-Bordro sorgulama sayfasını açın. Daha sonra gelen ekeranda yıl ve ayı seçerek görüntülemek istediğiniz maaş bordrolarına ulaşabilirsiniz.

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