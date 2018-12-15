E-Devlet Kapısı içerisinde yer alan Maliye Bakanlığı'nın e-Bordro hizmeti ile maaş bordroları sorgulama işlemleri gerçekleştiriliyor. Kamuda personel olarak çalışan vatandaşların 2018 Aralık ayı maaş bodroları sistem üzerinden eişime açıldı. Memur olarak çalışanlar e-Bordro giriş ile Aralık ayı maaşlarını görüntüleyebilecek. Peki, e-Bordro giriş nasıl yapılır? İşte 2018 Aralık ayı maaş sorgulama işlemleri...
E-BORDRO GİRİŞ İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN
E-BORDRO MAAŞ GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?
E-Bordro hizmeti e-Devlet kapısı üzerinden yer almaktadır. Bu hizmeti kullanabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. E-Devlet Kapısı'nın www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Bordro hizmetini açarak 2018 Aralık maaş bordrolarınızı görüntüleyebilrsiniz.
İlk olarak e-Bordro sorgulama sayfasını açın. Daha sonra 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin. Ardından 'Ay Seçiniz' butonu ile birlikte bakmak istediğiniz ayı seçerek dönem bordrolarınızı ulaşabilirsini.
MALİYE BAKANLIĞI'NDAN E BORDRO UYARISI
Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.
Not: İş Bankasında interaktif hesabı bulunanlar e-devlet şifreleri olmadan da interaktif hesaplarına giriş yaptıktan sonra e-devlet linkine tıklayarak e-devlet kapısına geçiş yapabilirler.
BARKODLU BORDRO NASIL YAZDIRILIR?
PTT'den alacağınız e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki e-Bordro Sorgulama sayfasına giriş yapınız.
Giriş ekranından bordro almak istediğiniz ay ve yılı seçerek maaş bordronuzu görüntüleyiniz.
Bordronuzu görüntüledikten sonra, bordro ekranının sağ üstündeki [Bordro Görüntüle (Pdf)] tuşuna basınız
Yeni açılan ekrandaki [Barkodlu Belge Oluştur] tuşuna basınız.
Yeni açılan ekrandaki bilgilendirme metnini okuyup kabul ediniz.
Yeni açılan ekrandaki [Dosya İndir] butonuna basarak bordronuzu bilgisayarınıza indiriniz.
İndirdiğiniz barkodlu belgeyi yazdırınız.
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