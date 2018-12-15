E-Devlet Kapısı içerisinde yer alan Maliye Bakanlığı'nın e-Bordro hizmeti ile maaş bordroları sorgulama işlemleri gerçekleştiriliyor. Kamuda personel olarak çalışan vatandaşların 2018 Aralık ayı maaş bodroları sistem üzerinden eişime açıldı. Memur olarak çalışanlar e-Bordro giriş ile Aralık ayı maaşlarını görüntüleyebilecek. Peki, e-Bordro giriş nasıl yapılır? İşte 2018 Aralık ayı maaş sorgulama işlemleri...

E-BORDRO GİRİŞ İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

E-BORDRO MAAŞ GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

E-Bordro hizmeti e-Devlet kapısı üzerinden yer almaktadır. Bu hizmeti kullanabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. E-Devlet Kapısı'nın www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Bordro hizmetini açarak 2018 Aralık maaş bordrolarınızı görüntüleyebilrsiniz.

İlk olarak e-Bordro sorgulama sayfasını açın. Daha sonra 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin. Ardından 'Ay Seçiniz' butonu ile birlikte bakmak istediğiniz ayı seçerek dönem bordrolarınızı ulaşabilirsini.

MALİYE BAKANLIĞI'NDAN E BORDRO UYARISI

Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.

Not: İş Bankasında interaktif hesabı bulunanlar e-devlet şifreleri olmadan da interaktif hesaplarına giriş yaptıktan sonra e-devlet linkine tıklayarak e-devlet kapısına geçiş yapabilirler.

BARKODLU BORDRO NASIL YAZDIRILIR?

PTT'den alacağınız e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki e-Bordro Sorgulama sayfasına giriş yapınız.

Giriş ekranından bordro almak istediğiniz ay ve yılı seçerek maaş bordronuzu görüntüleyiniz.

Bordronuzu görüntüledikten sonra, bordro ekranının sağ üstündeki [Bordro Görüntüle (Pdf)] tuşuna basınız

Yeni açılan ekrandaki [Barkodlu Belge Oluştur] tuşuna basınız.

Yeni açılan ekrandaki bilgilendirme metnini okuyup kabul ediniz.

Yeni açılan ekrandaki [Dosya İndir] butonuna basarak bordronuzu bilgisayarınıza indiriniz.

İndirdiğiniz barkodlu belgeyi yazdırınız.