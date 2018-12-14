ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından "Özel Güvenlik" personeli alımı yapabilmek için gerçekleştirilen sınav 2 Aralık'ta uygulanmıştı. Son zamanların en çok ilgi gören mesleği olan Özel Güvenlik Görevlisi mesleğini icra etmek isteyen vatandaşların gözü kulağı açıklanacak sonuçlarda. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Sınava itiraz nasıl yapılır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

79. Temel Eğitim sınavına katılan adaylar sonuçlarına http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr adresi üzerinden ulaşabilecek. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sonucuna itiraz 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 26 Aralık'ta açıklanacak.

* Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklar.

* Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımn www.ozelguvenlik.pol.tr internet adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır .

* Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

* Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgi li talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www. ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.

* Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talim atın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacak. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacak. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

ÖZEL GÜVENLİK 55. YENİLEME EĞİTİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Aralık'ta yapılan Özel Güvenlik 55. Yenileme Eğitim sınavının sonuçları 21 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

Sınava itirazlar ise 24-28 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İtiraz sonuçları da 31 Aralık'ta duyurulacak.