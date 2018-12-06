Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mesleği yoğun ilgi görüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında yeni bekçi alımı için açıklamalarda bulundu. Ocak ve Şubat ayında eğitimleri bitecek bekçi adaylarının yakın zamanda göreve başlayacağını söyleyen Bakan Soylu, 2019'da 10 bin 500 bekçi alımı yapılacağını bildirdi.

Bakan Soylu, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Gece bekçilerinden çok memnunuz, 2 bin 800 gece bekçisi var. 1200 gece bekçisi daha zannediyorum. Ocak Şubat ayında eğitimleri bitecek, 10 bin 500 gece bekçisi daha alacağız, tüm vilayetlere bekçi alımı yapacağız. Ankara'da gece bekçisi var, 500 daha alacağız, İzmir'de 200 bekçi alımı yapacağız.

Geçen sene 2017 yılında toplam özellikle İstanbul'daki günlük hırsızlık olayı toplam 79 du şu anda 56, Ankara'da 30'du şu an 10, İzmir'de 19'u şu an 8, bu hırsızlıkların yukarıdan aşağıya düştüğünü gösterir. Şehir hayatı yaşıyoruz bunu güvenli hale getiriyoruz. Bekçilerimiz gece düdüklerini çalmaya devam edecek vatandaşımız da rahat edecek."