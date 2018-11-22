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  • 22.11.2018 12:02
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 12:06

TCDD İŞKUR'da personel alım ilanı yayınladı! İŞKUR TCDD personel alım şartları nelerdir?

İŞKUR'da yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. 2018 yılının ilk 10 ayında yaklaşık bir milyon kişiye istihdam imkanı sağlayan İŞKUR'da şimdi de yayınlandı. TCDD'de istihdam edilmek üzere 157 kişinin alınacağı duyurulan ilan sonrası vatandaşlar şartları merak ediyor. şartları nelerdir? İŞKUR TCDD personel alım ilanına kimler başvurabilir? gibi sorulara cevap aramaya başladı. İşte İŞKUR TCDD personel alım ilanı ile ilgili detaylar...

İŞKUR üzerinden TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) personel alım ilanı yayınladı. Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon vatandaşımızın iş bulduğu İŞKUR, işsiz kişilerin umudu olmayı sürdürüyor. İŞKUR'da yayınlanan TCDD personel alım ilanı ile toplam 6 farklı kadroya 157 personel alınacağı ilan edildi. Yapılan bu duyurunun ardından işsiz vatandaşlarımız İŞKUR TCDD ilanı hangi kadrolar için geçerli? TCDD hangi kadrolara alım yapacak? İŞKUR TCDD personel alım ilanı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TCDD personel alım ilanına nasıl ve nereden başvurulur? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

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