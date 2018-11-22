TCDD İŞKUR'da personel alım ilanı yayınladı! İŞKUR TCDD personel alım şartları nelerdir?

İŞKUR üzerinden TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) personel alım ilanı yayınladı. Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon vatandaşımızın iş bulduğu İŞKUR, işsiz kişilerin umudu olmayı sürdürüyor. İŞKUR'da yayınlanan TCDD personel alım ilanı ile toplam 6 farklı kadroya 157 personel alınacağı ilan edildi. Yapılan bu duyurunun ardından işsiz vatandaşlarımız İŞKUR TCDD ilanı hangi kadrolar için geçerli? TCDD hangi kadrolara alım yapacak? İŞKUR TCDD personel alım ilanı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TCDD personel alım ilanına nasıl ve nereden başvurulur? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...