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  • 14.11.2018 19:47

personel alım ilanı şartları neler? İŞKUR TCDD personel alım ilanına nasıl başvurulur?

üzerinden 'de (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) istihdam edilmek üzere personel alım ilanı açıldı. TCDD bünyesinde çalışmak üzere 157 kişinin alınacağı İŞKUR üzerinden duyuruldu. Bu haberin üzerine iş arayışında olan binlerce vatandaş İŞKUR TCDD personel alım ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR TCDD personel alım ilanına kimler başvurabilir? İŞKUR TCDD personel alım ilanı şartları nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR'da yayınlanan TCDD personel alım ilanı ile ilgili detaylar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilan ile TCDD'de (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) çalışmak üzere 157 kişinin işe alınacağı duyuruldu. Yapılan alımlara ait ilgili kadrolar da açıklanırken, alım şartları da belli oldu. Vatandaşlar bu haberin ardından yayınlanan ilan ile ilgili olarak İŞKUR TCDD personel alım ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR TCDD personel alım ilanına kimler başvurabilir? İŞKUR TCDD personel alım ilanı şartları nelerdir? sorularını sordu. İşte İŞKUR TCDD personel alım ilanı ile ilgili detaylar...

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