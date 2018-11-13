KPSS Ön lisans sınavı geçtiğimiz gün tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Ön lisans düzeyi için sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına atama yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanma tarihi...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2018 KPSS Ön lisans sonuçları 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Tercih tarihi, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak. Tercih takvimi, ÖSYM tarafından duyurulacak.

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans , ön lisans ve ortaöğretim me zunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koş ulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacak.

Sınavdan sonra yapılan il k yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz an cak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

B GRURU KADROLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak, at ama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacak.