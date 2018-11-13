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  • Son Güncelleme: 13.11.2018 11:06

hakim ve savcıların kura sonuçları açıklandı!

Hakimler ve Savcılar Kurulu, pazartesi günü hakim savcı atama töreni sonrası kura sonuçlarını açıkladı.

HSK hakim ve savcıların kura sonuçları açıklandı!

Hakimler ve Savcılar Kurulu, dün yapılan hakim savcı atama töreni sonrası kura sonuçlarını açıkladı.

Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayarak yeni bir döneme giriş yapmak üzere başvurularını yapan hakim ve savcılar için sonuçlar açıklandı. Hakimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilen hakim ve Cumhuriyet savcı adayları ile hakim adayının, Kura töreni Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezinde 12/11/2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup ekte belirtilen mahallere atamaları yapılmıştır.

Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcı Adaylarına İlişkin Kur'a Kararnamesi Sonucu:

İdari Yargı Hâkim Adayına İlişkin Kur'a Kararnamesi Sonucu:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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