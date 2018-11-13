HSK hakim ve savcıların kura sonuçları açıklandı!

Hakimler ve Savcılar Kurulu, dün yapılan hakim savcı atama töreni sonrası kura sonuçlarını açıkladı.

Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayarak yeni bir döneme giriş yapmak üzere başvurularını yapan hakim ve savcılar için sonuçlar açıklandı. Hakimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilen Adli Yargı hakim ve Cumhuriyet savcı adayları ile İdari Yargı hakim adayının, Kura töreni Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezinde 12/11/2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup ekte belirtilen mahallere atamaları yapılmıştır.

Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcı Adaylarına İlişkin Kur'a Kararnamesi Sonucu:

İdari Yargı Hâkim Adayına İlişkin Kur'a Kararnamesi Sonucu: