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  • 12.11.2018 16:53
  • Son Güncelleme: 12.11.2018 16:57

6100 personel alımı yapacak! 2019 ne zaman?

İşleri Başkanlığı, 2019'da personel ihtiyacını karşılamak için çalışmalara başladı. 200'ü kadrolu, 5 bin 900'ü sözleşmeli olmak üzere 6 bin 100 personel alımı yapacak. Söz konusu personeller Kur'an kursu öğreticisi, müezzin-kayyım ve imam hatip gibi kadrolara yönelik yapılacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı alımları nasıl yapacak, ne zaman yapacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 personel alımının detayları...

Diyanet 2019da 6 bin 100 personel alacak!

İşleri Başkanlığı, 2019'da 200'ü kadrolu, 5 bin 900'ü sözleşmeli olmak üzere 6 bin 100 personel alacak. Boş olan kurumlara takviye amaçlı yapılan bu alımda iş imkanı bulamayanlar için destek Diyanet'ten geldi. Diyanet İşleri Başkanlığınca 2019 yılı bütçesine ilişkin hazırlanan kitapçıkta gelecek yıla ilişkin hedeflere de yer verildi. İşte, alım yapılacak kadrolara dair bilgi...

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019'da kadrolu 50 Kur'an kursu öğreticisi, 100 imam-hatip ve 50 müezzin-kayyım istihdam edilecek. Kurum ayrıca bin 500 Kur'an kursu öğreticisi, 4 bin imam-hatip ve 400 müezzin-kayyımı da sözleşmeli alacak. Böylece kurum toplamda 6 bin 100 personeli istihdam etmiş olacak.

PERSONEL ALIMI NASIL YAPILACAK?

Diyanette boş olan kadrolar için yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan personelin atama işlemleri de gerçekleştirilecek. Kadroların etkin ve verimli kullanılabilmesi için norm kadro yönergesi çıkarılmasına ilişkin çalışmalar sürdürülecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlara dini ve kültürel hizmetlerin düzenli, etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ülkelerde müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlük kurulmasıyla ilgili işlemleri de yürütecek.

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