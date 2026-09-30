GSB 80 personel alacak! Başvurular başladı: Şartlar ne?

229 gün sürecek İşgücü Uyum Programı kapsamında personeller temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında görev yapacak. (Foto: AA)

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"İl müdürlüğümüz ile Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 229 gün süreyle kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi maksadıyla kent merkezin 43 kişi, Şuhut, Bolvadin, Sandıklı, Dinar, Emirdağ'da 3 personel, diğer ilçelerde ise 2'şer personel olmak üzere toplam 80 kişilik geçici süreli İşgücü Uyum Programı (İUP) uygulanacaktır. Programlara katılmak isteyen adayların www.iskur.gov.tr, ALO-170 veya E-Devlet üzerinden başvuru yapmaları zorunludur. Başvuruda sorun yaşayan kişiler İŞKUR İl Müdürlüğümüzden destek alarak başvuruda bulunabilirler."