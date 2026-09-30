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GSB 80 personel alacak! Başvurular başladı: Şartlar ne?

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında görev yapmak üzere 80 kişilik geçici süreli personel alımı yapılacak. 229 gün sürecek İşgücü Uyum Programı kapsamında gerçekleştirilecek alım için başvurular İŞKUR, ALO-170 ve E-Devlet üzerinden alınacak.

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GSB 80 personel alacak! Başvurular başladı: Şartlar ne?

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak geçici süreli 80 personel alınacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 80 geçici personel alınacak. (Foto: AA)Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 80 geçici personel alınacak. (Foto: AA)

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, programın İşgücü Uyum Programı Uygulama Planı çerçevesinde yürütüldüğü kaydedildi.

229 gün sürecek İşgücü Uyum Programı kapsamında personeller temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında görev yapacak. (Foto: AA)229 gün sürecek İşgücü Uyum Programı kapsamında personeller temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında görev yapacak. (Foto: AA)

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:


"İl müdürlüğümüz ile Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 229 gün süreyle kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi maksadıyla kent merkezin 43 kişi, Şuhut, Bolvadin, Sandıklı, Dinar, Emirdağ'da 3 personel, diğer ilçelerde ise 2'şer personel olmak üzere toplam 80 kişilik geçici süreli İşgücü Uyum Programı (İUP) uygulanacaktır. Programlara katılmak isteyen adayların www.iskur.gov.tr, ALO-170 veya E-Devlet üzerinden başvuru yapmaları zorunludur. Başvuruda sorun yaşayan kişiler İŞKUR İl Müdürlüğümüzden destek alarak başvuruda bulunabilirler."

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