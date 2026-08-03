Devlet Tiyatroları 100 personel alımı: Başvuru ekranı açıldı! Kadro detayları ve şartlar neler?

Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacak.

Soru

Cevap

Devlet Tiyatroları kaç personel alacak?

Toplam 100 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Alımlar hangi kadrolara yapılacak?

Aksesuarcı, kartonpiyer ustası, perukacı, ressam, boyacı, sahne demircisi, sahne terzisi, sahne marangozu, sahne mekanikçisi, sahne ışıkçısı ve sahne makinisti kadrolarına alım yapılacak.

Hangi kadrolara kaç kişi alınacak?

Çeşitli teknik unvanlara 60, sahne makinisti kadrosuna ise 40 personel alınacak.

Başvurular ne zaman yapılacak?

3-17 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

e-Devlet'teki "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Şahsen veya posta ile başvuru kabul edilecek mi?

Hayır. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilecek.

Adaylarda hangi şartlar aranacak?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartlar ile başvurulan unvana ilişkin özel nitelikler aranacak.

Başvuruların ardından süreç nasıl işleyecek?

Şartları sağlayan adaylar uygulamalı ve sözlü sınava çağrılacak.

Sınav sonuçları nereden duyurulacak?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden ilan edilecek.