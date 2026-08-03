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Devlet Tiyatroları 100 personel alımı: Başvuru ekranı açıldı! Kadro detayları ve şartlar neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolarını güçlendirmek amacıyla personel alımı için ilana çıktı. Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruya göre farklı teknik ve sahne hizmetleri alanlarında görev yapacak toplam 100 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Başvurular e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda alınırken, adaylar başvuru sürecinin ardından uygulamalı ve sözlü sınava tabi tutulacak.

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Devlet Tiyatroları 100 personel alımı: Başvuru ekranı açıldı! Kadro detayları ve şartlar neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli unvanlarda toplam 100 sözleşmeli personel istihdam edecek.

(Görseller AA'dan alınmıştır.)(Görseller AA'dan alınmıştır.)

DEVLET TİYATROLARI HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, aksesuarcı, kartonpiyer ustası, perukacı, ressam, boyacı, sahne demircisi, sahne terzisi, sahne marangozu, sahne mekanikçisi ve sahne ışıkçısı ünvanlarında 60, sahne makinisti pozisyonunda 40 personel alacak.

Devlet Tiyatroları 100 sözleşmeli personel alacak.Devlet Tiyatroları 100 sözleşmeli personel alacak.

DEVLET TİYATROLARI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular, 3-17 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerindeki "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden elektronik ortamda yapılabilecek.

Şahsen, posta yoluyla veya diğer yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Alımlar merkez ve taşra teşkilatına yapılacak.Alımlar merkez ve taşra teşkilatına yapılacak.

DEVLET TİYATROLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartların yanı sıra başvuracakları ünvana ilişkin özel nitelikler aranacak.

Başvuruların incelenmesinin ardından şartları taşıyan adaylar uygulamalı ve sözlü sınava çağrılacak.

Başvurular 3-17 Ağustos arasında alınacak.Başvurular 3-17 Ağustos arasında alınacak.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav takvimi ile sonuçlar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak.

Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacak.Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacak.

Soru
Cevap
Devlet Tiyatroları kaç personel alacak?
Toplam 100 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Alımlar hangi kadrolara yapılacak?
Aksesuarcı, kartonpiyer ustası, perukacı, ressam, boyacı, sahne demircisi, sahne terzisi, sahne marangozu, sahne mekanikçisi, sahne ışıkçısı ve sahne makinisti kadrolarına alım yapılacak.
Hangi kadrolara kaç kişi alınacak?
Çeşitli teknik unvanlara 60, sahne makinisti kadrosuna ise 40 personel alınacak.
Başvurular ne zaman yapılacak?
3-17 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.
Başvurular nasıl yapılacak?
e-Devlet'teki "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
Şahsen veya posta ile başvuru kabul edilecek mi?
Hayır. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilecek.
Adaylarda hangi şartlar aranacak?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartlar ile başvurulan unvana ilişkin özel nitelikler aranacak.
Başvuruların ardından süreç nasıl işleyecek?
Şartları sağlayan adaylar uygulamalı ve sözlü sınava çağrılacak.
Sınav sonuçları nereden duyurulacak?
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden ilan edilecek.
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