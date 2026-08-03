Bu tahmine göre, 2026'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 9.72 olarak bekleniyor. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 2.54 enflasyon farkı alabilecek. Bu fark ile de yüzde 5'lik ocak zammı yüzde 7.67'ye ulaşacak.

Finansal Kurumlar Birliği ise araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30.32 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Bu tahmine göre ise ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10.67 olarak bekleniyor. Bu durumda memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.43 enflasyon farkı olacak. Ocak zammı da bu fark ile yüzde 8.6'yı bulacak.





En düşük memur maaşı bu ay 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 5 olursa 73 bin 735, yüzde 7.67 olursa 75 bin 610, yüzde 8.6 olursa 76 bin 263 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık bu ay itibarıyla 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükseldi. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 5 olursa 33 bin 103, yüzde 7.67 olursa 33 bin 945, yüzde 8.6 olursa 34 bin 238 liraya ulaşacak.