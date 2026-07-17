Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası çekildi: İşte isim listesi sorgulama ekranı
Sağlık Bakanlığı’nın isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası tamamlandı. Sisteme girilen tercihlerin ardından bakanlık tarafından başlatılan evrak ve hizmet süresi inceleme ile itiraz değerlendirme aşamalarında sona gelindi. Binlerce sağlık personelinin görev yerini belirleyecek olan 2026 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kura çekimi canlı yayında gerçekleştirildi. İşte isim listesi sorgulama ekranı ve münhal kadrolar.
Sisteme girilen tercihlerin ardından bakanlık tarafından başlatılan evrak ve hizmet süresi inceleme ile itiraz değerlendirme aşamalarında sona gelindi. Takvime göre, binlerce sağlık personelinin görev yerini belirleyecek olan 2026 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kura çekimi bugün tamamlandı.
Kura tamamlandı, yayını başa sarıp izlemek ve isim listesini görüntülemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KURASI TAMAMLANDI
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kurası gerçekleştirildi. 17 Temmuz saat 10.30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda yapılan kura ile sağlık çalışanlarının yeni görev yerleri belirlendi.
Kura işlemleri, Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde bilgisayar destekli sistem üzerinden tamamlandı. Binlerce sağlık personelinin başvurduğu süreç sonunda atama sonuçları belli oldu.
İlan metni ve münhal kadroların yayımlanmasıyla birlikte personelin tercih işlemleri de başladı. Adaylar, tercih başvurularını 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden elektronik ortamda tamamladı.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kura başvurusunda bulunacak personelin, son başvuru tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu ilde son atanma tarihinden itibaren en az iki yıl fiilen görev yapmış olması gerekiyor. Bu şartı taşımayan personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.
Başvurular genel olarak yalnızca iller arası tercihleri kapsayacak. Ancak aile birliği, sağlık mazereti veya öğrenim durumu nedeniyle mevcut iline atanmış personel için istisnai bir uygulama bulunuyor.
BAZI PERSONEL AYNI İL İÇİNDEN DE TERCİH YAPABİLECEK
Halen görev yaptığı ile aile birliği, sağlık mazereti veya öğrenim mazereti kapsamında atanmış olan personel; bulunduğu ilde fiilen iki yıl görev yapmış olması ve kura son başvuru tarihi itibarıyla beş yıllık süreyi tamamlamamış olması halinde aynı il içerisindeki kadroları da tercih edebilecek.
BAKANLIK SÜRECE DAİR AÇIKLAMADA BULUNDU
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, tercih süreci ve atama sonrasında uygulanacak yer değiştirme kurallarına ilişkin önemli hatırlatmalara yer verildi.
Bakanlık açıklamasında, "İlan metni ve münhal kadrolar yayınlanmıştır. Tercih başvuruları 22 Haziran 2026 tarihi (Pazartesi) saat 18.00'e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden elektronik ortamda alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Duyuruda ayrıca, 27 Kasım 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hatırlatılarak, kura sonucunda atanıp yeni görev yerine başlayan personelin eş durumu mazeretine bağlı tayin taleplerinin mevcut yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi.
Açıklamada, "Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmüne dikkat çekildi.
Öte yandan, kura sonucu yeni görev yerine başlayan personelin, Bakanlık bünyesinde kadrolu statüde ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan eşlerinin aile birliği mazeretine bağlı nakil taleplerinin ise üstlük-astlık sıralaması ve hizmet grubu şartları dikkate alınarak değerlendirileceği vurgulandı.
Bakanlık, başvuruda bulunacak personelin tercih işlemlerini gerçekleştirmeden önce ilgili yönetmelik hükümlerini ve duyuruda yer alan açıklamaları dikkatle incelemesinin önem taşıdığını bildirdi.
EŞ DURUMU TAYİNLERİNDE 1 YILLIK BEKLEME SÜRESİ
Kura sonucunda yeni görev yerine atanan personel, sağlık ve can güvenliği mazeretleri dışında, atandığı yerde en az bir yıl fiilen görev yapmadan mevcut eş mazeretine dayanarak yeniden tayin talebinde bulunamayacak.
|Tarih
|İşlem
|17 Haziran - 22 Haziran 2026 (Saat 18.00)
|EKİP üzerinden başvurular alındı
|6 Temmuz 2026
|Başvurusu reddedilenleri ilan edildi
|6 Temmuz - 7 Temmuz 2026 (Saat 18.00)
|Ret kararları ve hizmet puanı itirazları alındı
|16 Temmuz 2026
|İtiraz sonuçları ilan edildi
|17 Temmuz 2026
|Kura çekimi tamamlandı
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