Halen görev yaptığı ile aile birliği, sağlık mazereti veya öğrenim mazereti kapsamında atanmış olan personel; bulunduğu ilde fiilen iki yıl görev yapmış olması ve kura son başvuru tarihi itibarıyla beş yıllık süreyi tamamlamamış olması halinde aynı il içerisindeki kadroları da tercih edebilecek.

İller arası yer değişikliği talebinde bulunacak personel için iki yıllık görev şartı aranıyor.

BAKANLIK SÜRECE DAİR AÇIKLAMADA BULUNDU

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, tercih süreci ve atama sonrasında uygulanacak yer değiştirme kurallarına ilişkin önemli hatırlatmalara yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, "İlan metni ve münhal kadrolar yayınlanmıştır. Tercih başvuruları 22 Haziran 2026 tarihi (Pazartesi) saat 18.00'e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden elektronik ortamda alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Duyuruda ayrıca, 27 Kasım 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hatırlatılarak, kura sonucunda atanıp yeni görev yerine başlayan personelin eş durumu mazeretine bağlı tayin taleplerinin mevcut yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmüne dikkat çekildi.

Öte yandan, kura sonucu yeni görev yerine başlayan personelin, Bakanlık bünyesinde kadrolu statüde ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan eşlerinin aile birliği mazeretine bağlı nakil taleplerinin ise üstlük-astlık sıralaması ve hizmet grubu şartları dikkate alınarak değerlendirileceği vurgulandı.

Bakanlık, başvuruda bulunacak personelin tercih işlemlerini gerçekleştirmeden önce ilgili yönetmelik hükümlerini ve duyuruda yer alan açıklamaları dikkatle incelemesinin önem taşıdığını bildirdi.