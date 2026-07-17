GSB 550 sözleşmeli personel alımı: 81 ile 550 diyetisyen psikolog ve sosyal çalışmacı! İşte KPSS ve başvuru şartları

Sözlü sınav Ankara'da yapılacak ve başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekecek.

En yüksek personel kontenjanı 77 kişiyle İstanbul'a, ardından 36 kişiyle İzmir'e, 31 kişiyle Konya'ya ve 23 kişiyle Ankara'ya verildi.

Adayların 2024 KPSS B grubu P3 puanından en az 60 almış olması gerekiyor ve her pozisyon için kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Başvurular 20 Temmuz 2026'da başlayacak ve 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 ildeki taşra teşkilatına 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı , 81 ildeki taşra teşkilatını güçlendirmek için 550 sözleşmeli personel alacak. Diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarına yapılacak alım için başvurular 20 Temmuz 2026'da başlayacak. Adayların işlemlerini 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar Kariyer Kapısı üzerinden tamamlaması gerekecek.

Diyetisyen kadrosuna Beslenme ve Diyetetik, psikolog kadrosuna Psikoloji, sosyal çalışmacı kadrosuna ise Sosyal Hizmet bölümü mezunları başvurabilecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olan adayların başvuruları da değerlendirilecek.

Personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilecek personelin kadro dağılımı şöyle olacak:

En büyük kadro: 300 sosyal çalışmacı.

KPSS PUANI ADAYLARI SÖZLÜ SINAVA TAŞIYACAK

Alımlarda 2024 yılı KPSS B grubu P3 puanı esas alınacak. Başvuru yapacak adayların bu puan türünden en az 60 almış olması gerekecek.

Her pozisyon ve il için belirlenen kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sıralama, KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak.

Son sıradaki adayla aynı KPSS puanına sahip başka adayların bulunması halinde eşit puanlı adayların tamamı sınava davet edilecek. Böylece bazı illerde sözlü sınava katılacak aday sayısı, kontenjanın üç katını aşabilecek.