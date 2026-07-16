Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 sözleşmeli personel alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, personel alım sürecinin başlatıldığını duyurdu. En fazla kontenjan veteriner hekim ve ziraat mühendisi kadrolarına ayrılırken, gıda mühendisinden avukata, biyologdan kimyagere kadar birçok branşta istihdam sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 sözleşmeli personel alacak. (Görsel: AA)

BAKAN YUMAKLI'NDAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda personel alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık kadrolarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

Toplam 14 farklı kadro için personel alınacak. (Görsel: AA)

PERSONELLER TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREV YAPACAK

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı infografikte yer alan bilgilere göre, alınacak sözleşmeli personeller Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilecek.

Açıklamada, "Personel, Bakanlığın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında istihdam edilecek." bilgisi paylaşıldı.

En fazla kontenjan veteriner hekim kadrosuna ayrıldı. (Görsel: AA)

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığının gerçekleştireceği 1874 kişilik alım kapsamında kontenjan dağılımı şu şekilde açıklandı:

645 veteriner hekim

515 ziraat mühendisi

239 destek personeli

185 gıda mühendisi

73 koruma ve güvenlik görevlisi

60 büro personeli

49 su ürünleri mühendisi

45 harita (alan) mühendisi

23 gemi adamı

13 avukat

9 laborant

7 biyolog

6 balıkçılık teknolojisi mühendisi

5 kimyager

BAŞVURU TAKVİMİ BEKLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından personel alımının duyurusu yapılırken, başvuru tarihleri ile başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. Başvuru sürecine ilişkin detayların yayımlanacak resmi ilanla birlikte kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Memur