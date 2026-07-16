Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 sözleşmeli personel alımı yapacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1874 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında farklı meslek gruplarında yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, personel alım sürecinin başlatıldığını duyurdu. En fazla kontenjan veteriner hekim ve ziraat mühendisi kadrolarına ayrılırken, gıda mühendisinden avukata, biyologdan kimyagere kadar birçok branşta istihdam sağlanacak.
BAKAN YUMAKLI'NDAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda personel alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık kadrolarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."
PERSONELLER TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREV YAPACAK
Bakan Yumaklı'nın paylaştığı infografikte yer alan bilgilere göre, alınacak sözleşmeli personeller Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilecek.
Açıklamada, "Personel, Bakanlığın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında istihdam edilecek." bilgisi paylaşıldı.
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığının gerçekleştireceği 1874 kişilik alım kapsamında kontenjan dağılımı şu şekilde açıklandı:
- 645 veteriner hekim
- 515 ziraat mühendisi
- 239 destek personeli
- 185 gıda mühendisi
- 73 koruma ve güvenlik görevlisi
- 60 büro personeli
- 49 su ürünleri mühendisi
- 45 harita (alan) mühendisi
- 23 gemi adamı
- 13 avukat
- 9 laborant
- 7 biyolog
- 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi
- 5 kimyager
BAŞVURU TAKVİMİ BEKLENİYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından personel alımının duyurusu yapılırken, başvuru tarihleri ile başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. Başvuru sürecine ilişkin detayların yayımlanacak resmi ilanla birlikte kamuoyuna duyurulması bekleniyor.