Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, başarı durumlarını EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar için de ücret yatırma ve başvuru tarihleri belirlenirken, itiraz değerlendirmelerinin kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.

ÖGG 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 24 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. (Görsel: AA)

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav takvimine göre sonuçlar 24 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açılacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Temmuz 2026 tarihinde yapılan sınavın değerlendirme süreci devam ediyor. Adaylar, sonuçların açıklanacağı 24 Temmuz tarihinden itibaren sınav performanslarını resmi sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

Sonuçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanacak. (Görsel: AA)

SONUÇLARA İTİRAZ TAKVİMİ

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından itiraz süreci de başlayacak. Açıklanan takvime göre süreç şu şekilde işleyecek:

25-29 Temmuz 2026: Yazılı sınav sonucuna itiraz ücreti yatırılabilecek.

27-29 Temmuz 2026: Yazılı sınav sonuçlarına resmi itiraz başvuruları alınacak.

30 Temmuz 2026: Yapılan itirazların sonuçlarının açıklanması planlanıyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve istenen diğer bilgilerle sorgulayabilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sorgulama ekranı erişime açılacak ve adaylar başarı durumlarını online olarak öğrenebilecek.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Memur