EGM'den 500 personel alımı: Başvuruda KPSS ve yaş sınırına dikkat

İlana göre adaylarda KPSS puanı, yaş sınırı, eğitim durumu ve sağlık şartları gibi kriterler aranacak. Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

EGM 500 sözleşmeli personel alımı başvuruları 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Devlet (Kariyer Kapısı) üzerinden alınacak. (Görsel: AA)

EGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğünün yayımladığı duyuruya göre sözleşmeli destek personeli alımı için başvurular 20 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar işlemlerini 24 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Belirlenen süre içinde başvuru yapmayan adayların değerlendirme sürecine dahil edilmeyeceği belirtildi.

BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN ALINACAK

Adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti aracılığıyla gerçekleştirecek.

İlanda, posta, kargo veya şahsen yapılan başvuruların geçerli sayılmayacağı ifade edildi. Başvuruların kabul edilip edilmediği ve süreçle ilgili gelişmeler de yine Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip edilebilecek.

Başvuracak adayların 2024 KPSS'den en az 60 puan almış olması ve 25-35 yaş aralığında bulunması gerekiyor. (Görsel: AA)

EGM PERSONEL ALIMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

Sözleşmeli destek personeli kadrosuna başvuracak adayların belirli koşulları sağlaması gerekiyor. İlanda yer alan başlıca şartlar şu şekilde sıralandı:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlara sahip olmak

2024 KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 60 puan almak

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak

1 Ocak 2026 itibariyle 25 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında gerekli sağlık koşullarını karşılamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması

Yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak

Adana, Antalya ve Bursa 22'şer kişilik kadro ile ilk sırada yer alırken; Konya, Mersin, Kocaeli ve Samsun da en çok alım yapılacak iller arasında. (Görsel: AA)

KONTENJANLAR İLLERE GÖRE BELİRLENDİ

EGM tarafından yapılacak 500 kişilik personel alımında kontenjanlar farklı illere dağıtıldı. Buna göre Adana, Antalya ve Bursa için 22'şer kişilik kadro ayrılırken, Konya'da 17, Mersin'de 16, Kocaeli ve Samsun'da ise 15'er kişilik kontenjan oluşturuldu.

Adaylar, ilanda belirtilen birimler arasından birden fazla tercih yapabilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından uygun bulunan adaylar sınav aşamasına alınacak.

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Sena Demiröz Takvim.com.tr Memur