Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alımı 2026 | GSB başvuru tarihleri ve şartları
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik ve spor il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300'er yurt yönetim personeli ile gençlik çalışanı alımı yapılacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik ve spor il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300'er yurt yönetim personeli ile gençlik çalışanı alımı yapılacağını duyurdu.
GSB 600 PERSONEL ALACAK
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımına ilişkin duyurular Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bakanlığın taşra teşkilatındaki gençlik ve spor il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 300 sözleşmeli yurt yönetim personeli ile 300 sözleşmeli gençlik çalışanı alınacak.
GSB 600 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?
2024 KPSS B Grubu P3 puanı esas alınarak, boş kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.
Sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı, sözlü sınav sonucundaki başarı sıralamasına göre yapılacak.
GSB 600 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILIR?
Başvurular, 13-17 Temmuz tarihleri arasında "Kariyer Kapısı" üzerinden yapılabilecek.
|Başlık
|Bilgi
|Kurum
|Gençlik ve Spor Bakanlığı
|Alım Sayısı
|600 personel
|Kadrolar
|300 Yurt Yönetim Personeli + 300 Gençlik Çalışanı
|Alım Türü
|Sözleşmeli personel
|Başvuru Tarihleri
|13 – 17 Temmuz 2026
|Başvuru Yeri
|Kariyer Kapısı (online)
|KPSS Şartı
|2024 KPSS B Grubu P3 puanı
|Seçim Yöntemi
|KPSS puan sıralamasına göre 3 kat aday sözlü sınav
|Atama
|Sözlü sınav başarı sırasına göre