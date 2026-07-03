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Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alımı 2026 | GSB başvuru tarihleri ve şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik ve spor il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300'er yurt yönetim personeli ile gençlik çalışanı alımı yapılacağını duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alımı 2026 | GSB başvuru tarihleri ve şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik ve spor il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300'er yurt yönetim personeli ile gençlik çalışanı alımı yapılacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alımı yapacak. (Fotoğraf:GSB)Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alımı yapacak. (Fotoğraf:GSB)

GSB 600 PERSONEL ALACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımına ilişkin duyurular Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın taşra teşkilatındaki gençlik ve spor il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 300 sözleşmeli yurt yönetim personeli ile 300 sözleşmeli gençlik çalışanı alınacak.

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300 sözleşmeli yurt yönetim personeli ile 300 sözleşmeli gençlik çalışanı alınacak. (Fotoğraf:AA)300 sözleşmeli yurt yönetim personeli ile 300 sözleşmeli gençlik çalışanı alınacak. (Fotoğraf:AA)

GSB 600 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

2024 KPSS B Grubu P3 puanı esas alınarak, boş kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı, sözlü sınav sonucundaki başarı sıralamasına göre yapılacak.

2024 KPSS B Grubu P3 puanı esas alınarak, boş kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. (Fotoğraf:AA)2024 KPSS B Grubu P3 puanı esas alınarak, boş kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. (Fotoğraf:AA)

GSB 600 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, 13-17 Temmuz tarihleri arasında "Kariyer Kapısı" üzerinden yapılabilecek.

BaşlıkBilgi
KurumGençlik ve Spor Bakanlığı
Alım Sayısı600 personel
Kadrolar300 Yurt Yönetim Personeli + 300 Gençlik Çalışanı
Alım TürüSözleşmeli personel
Başvuru Tarihleri13 – 17 Temmuz 2026
Başvuru YeriKariyer Kapısı (online)
KPSS Şartı2024 KPSS B Grubu P3 puanı
Seçim YöntemiKPSS puan sıralamasına göre 3 kat aday sözlü sınav
AtamaSözlü sınav başarı sırasına göre

GSB 600 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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