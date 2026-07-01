Dışişleri Bakanlığı 120 meslek memuru alacak: Başvurular başladı

Başvurular temmuz ayı boyunca elektronik ortamda kabul edilirken, adaylar yazılı sınav ve sonrasındaki değerlendirme süreçlerinin ardından diplomatik kariyer yolunda önemli bir adım atma şansı elde edecek. Alım süreci özellikle yabancı dil yeterliliğine sahip genç mezunların ilgisini çekmesi beklenen kadroları kapsıyor.

Dışişleri Bakanlığı 120 aday meslek memuru alımı yapacak. (Görsel: AA)

BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre, aday meslek memurluğu giriş sınavı kapsamında toplam 120 kadro için personel istihdam edilecek. Başvurular 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 09.00 itibariyle başladı ve 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14.00'e kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden erişilebilen Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Meslek memurları Bakanlığın yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapacak.

YAZILI SINAV ANKARA'DA DÜZENLENECEK

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, 16 Ağustos 2026 tarihinde Ankara'da yapılacak yazılı sınavda ter dökecek. Yazılı sınavı başarıyla geçen adaylar ise kişilik envanteri ile muhakeme ve analiz yetenek testine tabi tutulacak.

Bu aşamaları geçen adaylar daha sonra sözlü sınava katılarak değerlendirme sürecini tamamlayacak.

Başvurular 2 Temmuz'da başladı, 30 Temmuz'da sona erecek. (Görsel: Takvim Foto Arşiv)

BAŞVURU ŞARTLARINDA YAŞ VE DİL KRİTERİ ÖNE ÇIKIYOR

İlanda yer alan bilgilere göre adayların, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Ayrıca başvuruda bulunacak kişilerin ilgili lisans programlarından mezun olması ve tercih edecekleri yabancı dil kategorisine göre belirlenen YDS, e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puan şartını sağlaması isteniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 120 MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN FAZLA KONTENJAN İNGİLİZCE İÇİN AYRILDI

Meslek memuru alımında en geniş kontenjan 100 kişi ile İngilizce dil kategorisine ayrıldı. Bunun yanı sıra Fransızca, Almanca, Arapça, İspanyolca, Boşnakça/Sırpça, Bulgarca, Çince, Ermenice, Farsça, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Rusça, Yunanca ve İbranice dillerinde de alım gerçekleştirilecek.

En yüksek kontenjan İngilizce dil kategorisine ayrıldı. (Görsel: AA)

BAŞARILI ADAYLAR DİPLOMATİK KARİYERE ADIM ATACAK

Sınav sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde meslek memuru olarak göreve başlayacak. Yeni personeller, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve merkez teşkilatında diplomatik kariyer meslek memuru kadrolarında görev yaparak ülkenin dış politika faaliyetlerinde aktif rol üstlenecek.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Memur