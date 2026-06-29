TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli için 170 aday araştırmacı istihdam edecek

Başvuru şartları ve gerekli belgeler kurumun resmi internet sitesi ile kariyer platformunda yayımlandı.

2026-2027 akademik yılında 3. veya 4. sınıf öğrencisi olacak adaylar kısmi süreli olarak istihdam edilecek.

Başvurular çevrim içi sistem üzerinden 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar kabul edilecek.

Ankara ve Kocaeli'de yürütülecek projelerde görev almak üzere üniversite öğrencileri arasından toplam 170 proje personeli alınacak.

Başvurular Ankara ve Kocaeli'de yürütülecek projelerde görev almak isteyen öğrenciler için açılırken, adaylar başvurularını çevrim içi sistem üzerinden 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar tamamlayabilecek. Alımlar, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalara genç araştırmacıların dahil edilmesini amaçlıyor.

Ankara ve Kocaeli'de yürütülecek projelerde görev almak üzere üniversite öğrencileri arasından toplam 170 proje personeli alınacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KISMİ SÜRELİ İŞ FIRSATI

Yayımlanan ilana göre, yükseköğretim kurumlarının çeşitli bölümlerinde eğitim gören ve 2026-2027 akademik yılında 3. veya 4. sınıf öğrencisi olacak adaylar arasından toplam 170 proje personeli seçilecek. İstihdam edilecek öğrenciler kısmi süreli olarak görev yapacak.

Başvurular çevrim içi sistem üzerinden 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar kabul edilecek.

GÖREV YERLERİ ANKARA VE KOCAELİ OLACAK

Aday araştırmacılar, Türkiye'nin önemli araştırma ve geliştirme merkezlerinin bulunduğu Ankara ve Kocaeli'nde yürütülen projelerde çalışma imkânı bulacak. Böylece öğrenciler eğitim hayatlarını sürdürürken bilimsel projelerde deneyim kazanma fırsatı elde edecek.

2026-2027 akademik yılında 3. veya 4. sınıf öğrencisi olacak adaylar kısmi süreli olarak istihdam edilecek.

ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE GÖREVLENDİRİLECEKLER

Alımı yapılacak proje personelleri; bilişim, savunma sanayii, uzay teknolojileri, raylı ulaşım sistemleri ve sanayi yönetimi gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren kurum birimlerinde görev alacak.

Öğrenciler bilişim, savunma sanayii, uzay teknolojileri, raylı ulaşım sistemleri ve sanayi yönetimi alanlarında çalışacak.

BAŞVURULAR 20 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Başvuru şartları, süreç detayları ve gerekli belgeler kurumun resmi internet sitesi ile kariyer platformu üzerinden yayımlandı. Adayların başvurularını en geç 20 Temmuz günü saat 17.00'ye kadar elektronik ortamda tamamlaması gerekiyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Memur