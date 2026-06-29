TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli için 170 aday araştırmacı istihdam edecek
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim görecek öğrenciler arasından 170 aday araştırmacı alımı gerçekleştirecek. Kısmi süreli olarak istihdam edilecek öğrenciler, kurumun farklı araştırma merkezlerinde proje personeli olarak görev yapacak.
Hızlı Özet Göster
- Ankara ve Kocaeli'de yürütülecek projelerde görev almak üzere üniversite öğrencileri arasından toplam 170 proje personeli alınacak.
- Başvurular çevrim içi sistem üzerinden 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar kabul edilecek.
- 2026-2027 akademik yılında 3. veya 4. sınıf öğrencisi olacak adaylar kısmi süreli olarak istihdam edilecek.
- Öğrenciler bilişim, savunma sanayii, uzay teknolojileri, raylı ulaşım sistemleri ve sanayi yönetimi alanlarında çalışacak.
- Başvuru şartları ve gerekli belgeler kurumun resmi internet sitesi ile kariyer platformunda yayımlandı.
Başvurular Ankara ve Kocaeli'de yürütülecek projelerde görev almak isteyen öğrenciler için açılırken, adaylar başvurularını çevrim içi sistem üzerinden 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar tamamlayabilecek. Alımlar, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalara genç araştırmacıların dahil edilmesini amaçlıyor.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KISMİ SÜRELİ İŞ FIRSATI
Yayımlanan ilana göre, yükseköğretim kurumlarının çeşitli bölümlerinde eğitim gören ve 2026-2027 akademik yılında 3. veya 4. sınıf öğrencisi olacak adaylar arasından toplam 170 proje personeli seçilecek. İstihdam edilecek öğrenciler kısmi süreli olarak görev yapacak.
GÖREV YERLERİ ANKARA VE KOCAELİ OLACAK
Aday araştırmacılar, Türkiye'nin önemli araştırma ve geliştirme merkezlerinin bulunduğu Ankara ve Kocaeli'nde yürütülen projelerde çalışma imkânı bulacak. Böylece öğrenciler eğitim hayatlarını sürdürürken bilimsel projelerde deneyim kazanma fırsatı elde edecek.
ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE GÖREVLENDİRİLECEKLER
Alımı yapılacak proje personelleri; bilişim, savunma sanayii, uzay teknolojileri, raylı ulaşım sistemleri ve sanayi yönetimi gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren kurum birimlerinde görev alacak.
BAŞVURULAR 20 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK
Başvuru şartları, süreç detayları ve gerekli belgeler kurumun resmi internet sitesi ile kariyer platformu üzerinden yayımlandı. Adayların başvurularını en geç 20 Temmuz günü saat 17.00'ye kadar elektronik ortamda tamamlaması gerekiyor.