SGK 10 bilişim personeli alıyor: İşte şartlar ve başvuru tarihi

Adayların güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiklerini belgelendirmeleri ve bilgisayar donanımları, çevre birimleri ile ağ güvenliği konularında bilgi sahibi olmaları zorunlu.

Başvuru için yazılım geliştirme, yazılım tasarımı, proje yönetimi veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi alanlarında en az 5 yıllık mesleki deneyim şartı aranıyor.

Adayların bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Yazılım, veri tabanı, sistem ve DevOps alanlarında deneyimli adayların başvurabileceği alım sürecinde başvurular 26 Haziran 2026'da başlayacak, 12 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla yapılabilecek.

SGK'DAN 10 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI

Sosyal Güvenlik Kurumu, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Personel alımı, gerçekleştirilecek sözlü sınavın ardından oluşacak başarı sıralamasına göre tamamlanacak.

FARKLI UZMANLIK ALANLARINDA KADRO AÇILDI

İlan kapsamında A, B ve C gruplarında çeşitli bilişim pozisyonlarına yer verildi. En yüksek ücret tavanına sahip A Grubu kadroda 1 kişilik Kıdemli Veri Tabanı Yöneticisi pozisyonu bulunuyor.

B Grubu kapsamında ise 3 Kıdemli Yazılım Uzmanı, 1 Kıdemli Sistem Uzmanı ve 1 Kıdemli DevOps Uzmanı istihdam edilecek.

C Grubu kadrolarda ise 2 Yazılım Uzmanı ile 2 Uzman İş Analisti görevlendirilecek. Böylece toplamda 10 kişilik kontenjan için başvuru alınacak.

MÜHENDİSLİK MEZUNLARINA BAŞVURU İMKANI

Başvuruda bulunacak adayların; bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için ise diplomalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şartı aranıyor.

EN AZ 5 YILLIK DENEYİM ŞARTI

SGK'nın yayımladığı şartlara göre adayların yazılım geliştirme, yazılım tasarımı, proje yönetimi ya da büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi alanlarında en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olması gerekiyor.

Mesleki tecrübenin hesaplanmasında kamu kurumlarında bilişim personeli olarak geçirilen sürelerin yanı sıra sosyal güvenlik kurumlarına tabi özel sektör deneyimleri de dikkate alınacak.

PROGRAMLAMA BİLGİSİ VE TEKNİK YETKİNLİK ARANACAK

Başvuru yapacak adayların güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiklerini belgelemeleri zorunlu olacak. Bunun yanında bilgisayar donanımları, çevre birimleri ve ağ güvenliği konularında bilgi sahibi olunması da başvuru şartları arasında yer alıyor.

İLETİŞİM VE ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİLERİ ÖNE ÇIKACAK

Kurum, teknik yeterliliklerin yanı sıra adayların analitik düşünme becerisine sahip olmasını, takım çalışmasına yatkınlık göstermesini ve yeni teknolojileri takip ederek kendini geliştirebilmesini bekliyor. Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilen, iletişim becerileri güçlü ve dokümantasyona önem veren adaylar değerlendirme sürecinde avantaj elde edecek.

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Sena Demiröz Takvim.com.tr Memur