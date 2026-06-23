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33. dönem POMEM sonuçları açıklandı: 10 bin öğrenci polis teşkilatına katılacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet teşkilatına 10 bin yeni öğrencinin kazandırılacağı 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Lisans ve ön lisans mezunu adaylar, yerleştirme sonuçlarına Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

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33. dönem POMEM sonuçları açıklandı: 10 bin öğrenci polis teşkilatına katılacak
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  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
  • Bu dönem polis teşkilatına toplam 10 bin öğrenci alınacak.
  • Adaylar sınav sonuçlarını Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden görüntüleyebilecek.
  • Lisans mezunları için 8 bin, ön lisans mezunları için 2 bin kontenjan belirlendi.
  • Kontenjanların 8 bin 500'ü erkek, bin 500'ü kadın adaylara ayrıldı.

33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçları açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sonuçların erişime açıldığını duyururken, bu dönem toplam 10 bin öğrencinin polis teşkilatına kazandırılacağını bildirdi.

33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları adayların erişimine açıldı.33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları adayların erişimine açıldı.

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polislik mesleğine adım atmak isteyen adayların heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adaylar, sınav sonuçlarını Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.

Adaylar sonuçlarını Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden öğrenebiliyor.Adaylar sonuçlarını Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden öğrenebiliyor.

10 BİN ÖĞRENCİ ALINACAK

Bu dönem polis teşkilatına toplam 10 bin öğrenci kazandırılacak. Kontenjanlar lisans ve ön lisans mezunları için ayrı ayrı belirlendi.

Eğitim durumuErkekKadın
Lisans6.8001.200
Ön lisans1.700300

33. DÖNEM POMEM SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Belirlenen kontenjanlarla birlikte toplam 10 bin aday polis teşkilatında eğitim alma hakkı elde edecek.

33. dönem POMEM sonuçları açıklandı: 10 bin öğrenci polis teşkilatına katılacak-4

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TEBRİK MESAJI

Mustafa Çiftçi, paylaşımında sonuçların teşkilata katılmaya hak kazanan gençler ve aileleri için hayırlı olmasını temenni etti.

Çiftçi, göreve başlayacak adayların millete şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmelerini dilediğini ifade etti.

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