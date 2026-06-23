33. dönem POMEM sonuçları açıklandı: 10 bin öğrenci polis teşkilatına katılacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet teşkilatına 10 bin yeni öğrencinin kazandırılacağı 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Lisans ve ön lisans mezunu adaylar, yerleştirme sonuçlarına Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.
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- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
- Bu dönem polis teşkilatına toplam 10 bin öğrenci alınacak.
- Adaylar sınav sonuçlarını Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden görüntüleyebilecek.
- Lisans mezunları için 8 bin, ön lisans mezunları için 2 bin kontenjan belirlendi.
- Kontenjanların 8 bin 500'ü erkek, bin 500'ü kadın adaylara ayrıldı.
33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçları açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sonuçların erişime açıldığını duyururken, bu dönem toplam 10 bin öğrencinin polis teşkilatına kazandırılacağını bildirdi.
SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polislik mesleğine adım atmak isteyen adayların heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Adaylar, sınav sonuçlarını Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.
10 BİN ÖĞRENCİ ALINACAK
Bu dönem polis teşkilatına toplam 10 bin öğrenci kazandırılacak. Kontenjanlar lisans ve ön lisans mezunları için ayrı ayrı belirlendi.
|Eğitim durumu
|Erkek
|Kadın
|Lisans
|6.800
|1.200
|Ön lisans
|1.700
|300
33. DÖNEM POMEM SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
Belirlenen kontenjanlarla birlikte toplam 10 bin aday polis teşkilatında eğitim alma hakkı elde edecek.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TEBRİK MESAJI
Mustafa Çiftçi, paylaşımında sonuçların teşkilata katılmaya hak kazanan gençler ve aileleri için hayırlı olmasını temenni etti.
Çiftçi, göreve başlayacak adayların millete şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmelerini dilediğini ifade etti.