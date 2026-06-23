Darphane 14 farklı meslekte 124 işçi alıyor: Başvurular İŞKUR’da

Göreve başlayacak adaylar 2 aylık deneme süresine tabi tutulacak ve bu süreçte yasal asgari ücret üzerinden ödeme yapılacak.

Kurada adı çıkan adaylar Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü sınava katılacak ve nihai yerleştirmeler sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.

İŞKUR tarafından uygun bulunan adaylar arasından 27 Temmuz günü saat 14.00'te noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenecek.

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 26 Haziran tarihine kadar yapılacak ve elden, posta veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstanbul'daki iş yerlerinde görevlendirilmek üzere 14 farklı meslek kolunda toplam 124 kamu işçisi alacak.

Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat sunan alım kapsamında farklı meslek gruplarında personel istihdamı yapılacak. Sürece ilişkin tüm duyurular kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak ve adaylara ayrıca yazılı bildirim gönderilmeyecek.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstanbul'daki iş yerlerinde görevlendirilmek üzere 14 farklı meslek kolunda toplam 124 kamu işçisi alacak.

14 MESLEK DALINDA 124 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bulunan iş yerlerinde görevlendirilmek üzere 14 farklı meslek kolunda toplam 124 kamu işçisi alacak.

Göreve başlayacak adaylar, ilk etapta 2 aylık deneme süresine tabi tutulacak. Bu süreçte çalışanlara yürürlükteki yasal asgari ücret üzerinden ödeme yapılacak.

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 26 Haziran tarihine kadar yapılacak ve elden, posta veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

ADAYLAR KURA VE SÖZLÜ SINAVLA BELİRLENECEK

İŞKUR tarafından başvuruları uygun bulunan adaylar arasından noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. Açık iş sayısının dört katı kadar asıl aday kura sonucunda belirlenecek.

Kurada adı çıkan adaylar daha sonra Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü sınava katılacak. Nihai yerleştirmeler sözlü sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.

İŞKUR tarafından uygun bulunan adaylar arasından 27 Temmuz günü saat 14.00'te noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenecek.

BAŞVURULAR 26 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

İşçi alımına başvurmak isteyen adaylar, işlemlerini İŞKUR'un internet sitesi üzerinden 26 Haziran tarihine kadar tamamlayabilecek. İnternet üzerinden yapılan başvurular dışında elden, posta yoluyla veya e-posta aracılığıyla yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuruların ardından adaylardan talep edilecek belgelerle ilgili detaylı duyuru Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

TÜM DUYURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Kura sonuçları, sınav tarihleri ve sürece ilişkin diğer tüm bilgilendirmeler kurumun resmi internet adresinde yayımlanacak. Adaylara ayrıca posta veya yazılı tebligat gönderilmeyecek.

Bu nedenle başvuru yapan adayların duyuruları düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

Kurada adı çıkan adaylar Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü sınava katılacak ve nihai yerleştirmeler sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.

NOTER KURASI 27 TEMMUZ'DA ÇEKİLECEK

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından noter kura çekimi 27 Temmuz günü saat 14.00'te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.

Kura tarihinde veya yerinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde bu durum yine kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak. Kurada belirlenen adaylar ise daha sonra ilan edilecek tarihte sözlü sınava alınacak.

(AA)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Memur