GSB 190 personel alımı 2026: Sınavsız avukat ve mühendis kadrosu açıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2026 yılı kapsamında 190 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Mülakat ve yazılı sınav olmadan yalnızca KPSS P3 puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek alımda avukat ve mühendis kadroları öne çıkıyor. Başvurular e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden 22 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. İşte başvuru ekranı, kadro dağılımı ve şartlar.
Hızlı Özet Göster
- Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında 190 sözleşmeli personel alımı yapacak ve yerleştirme KPSS puan sıralamasına göre mülakatsız gerçekleştirilecek.
- Başvurular 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla yapılacak.
- Kadro dağılımı 54 inşaat mühendisi, 52 makine mühendisi, 42 elektrik-elektronik mühendisi, 40 avukat ve 2 harita mühendisi şeklinde belirlenmiş.
- Ankara 25 kişilik kontenjanla en fazla personel alımı yapılacak il olurken İstanbul 12 kişilik kontenjanla ikinci sırada yer alıyor.
- Adayların mezuniyet sonrası en az 360 gün SGK primi ödeyerek mesleki tecrübeye sahip olması ve 2024 KPSS'ye girmiş olması gerekiyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 190 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Süreçte yazılı ya da sözlü sınav yapılmadan yalnızca KPSS puan sıralaması esas alınarak yerleştirme yapılacak.
GSB 2026 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Resmî ilana göre başvuru süreci:
Başlangıç: 22 Haziran 2026 – 00.00
Bitiş: 26 Haziran 2026 – 17.00
Adaylar başvurularını yalnızca dijital ortamda gerçekleştirecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla yapılacak.
MÜLAKATSIZ ALIM YAPILACAK
Herhangi bir yazılı sınav veya mülakat uygulanmayacak. Yerleştirmeler tamamen KPSS P3 puan üstünlüğü, başvuru şartlarını sağlama, belirlenen mesleki kriterlere uygunluk esas alınarak yapılacak.
GSB 2026 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?
Toplam 190 kişilik kadronun meslek gruplarına göre dağılımı şöyle:
- Avukat: 40 kişi
- Mühendis (Elektrik / Elektronik / Elektrik-Elektronik): 42 kişi
- Mühendis (İnşaat): 54 kişi
- Mühendis (Makine): 52 kişi
- Mühendis (Harita): 2 kişi
EN FAZLA ALIM YAPILACAK İLLER HANGİLERİ?
Personel alımında bazı iller daha yüksek kontenjanla öne çıkıyor. Buna göre:
- Ankara: 25 kişilik kontenjan
- İstanbul: 12 kişilik kontenjan
GSB 2026 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI İÇİN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELER?
A- Genel Şartlar
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç),
5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Mezuniyet tarihi sonrasında olmak kaydıyla son başvuru tarihi itibarıyla en az 360 gün (staj süreleri hariç) sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle mesleki tecrübeye sahip olmak,
8) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
9) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
10) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
11) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
12) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
13) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
B- Özel Şartlar
1) Avukat pozisyonu için;
a) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
b) Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,
2) Mühendis – 1. Grup pozisyonu için;
a) Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans bölümü ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak.
3) Mühendis – 2. Grup pozisyonu için;
a) Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans bölümü ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak.
4) Mühendis – 3. Grup pozisyonu için;
a) Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans bölümü ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak.
5) Mühendis – 4. Grup pozisyonu için;
a) Üniversitelerin Harita Mühendisliği lisans bölümü ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak.
GSB 2026 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Çift taraflı (önlü ve arkalı) belgelerin iki tarafının ve birden fazla sayfası olan belgelerin tüm sayfalarının belirtilen alana yüklenmesi zorunludur.
1) Yurt dışı Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denklik belgesine sahip olan adaylar için YÖK'ten alınmış denklik belgesi,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi,
3) Mezuniyet tarihi sonrasında olmak kaydıyla son başvuru tarihi itibarıyla en az 360 gün (staj süreleri hariç) sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle mesleki tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi belgesi ile belgelendirmek,
4) Avukat pozisyonuna müracaat edecek adaylar için Avukatlık Ruhsatnamesi.
NOT: Başvurular 22 Haziran 2026 tarihinde start verecek. Süreç başladığında aşağıdaki ekrandan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.