Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır. GSB 2026 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL? Toplam 190 kişilik kadronun meslek gruplarına göre dağılımı şöyle: Avukat: 40 kişi

Mühendis (Elektrik / Elektronik / Elektrik-Elektronik): 42 kişi

Mühendis (İnşaat): 54 kişi

Mühendis (Makine): 52 kişi

Mühendis (Harita): 2 kişi

Ankara 25 kişilik kontenjanla en fazla personel alımı yapılacak il olurken İstanbul 12 kişilik kontenjanla ikinci sırada yer alıyor. EN FAZLA ALIM YAPILACAK İLLER HANGİLERİ? Personel alımında bazı iller daha yüksek kontenjanla öne çıkıyor. Buna göre: Ankara: 25 kişilik kontenjan

İstanbul: 12 kişilik kontenjan

Adayların mezuniyet sonrası en az 360 gün SGK primi ödeyerek mesleki tecrübeye sahip olması ve 2024 KPSS'ye girmiş olması gerekiyor. GSB 2026 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI İÇİN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELER? A- Genel Şartlar 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç),

5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Mezuniyet tarihi sonrasında olmak kaydıyla son başvuru tarihi itibarıyla en az 360 gün (staj süreleri hariç) sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle mesleki tecrübeye sahip olmak,

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

8) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

9) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

10) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

11) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

12) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

13) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.