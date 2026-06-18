Emniyette amir kontenjanı ve kota dönemi! Eski polislere geri dönüş hakkı mı sağlanacak?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda kritik değişikliklere gidildi. Emniyet teşkilatında amir ve müdür rütbe kontenjanları yeniden belirlenirken, sağlık şartları nedeniyle meslekten ayrılmak zorunda kalan eski personele de 6 ay içinde başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri (GİH) kadrosuyla kamu görevine geri dönüş hakkı tanındı. İşte yeni emniyet amir kadro oranları ve atama şartlarının detayları.
Hızlı Özet Göster
- TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi.
- Emniyet teşkilatında amir kadroları için yeni kontenjan sistemi ve eski personellere kamu görevine dönüş hakkı tanındı.
- Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yapılan değişiklikle amir kadrolarındaki oranlar yeniden belirlendi.
- Geçmişte sağlık nedeniyle meslekten ayrılan personel için yeniden kamu görevine dönüş imkanı sağlandı.
- Başvuru yapanlar Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarına atanabilecek.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi. Emniyet teşkilatının personel yapısını ilgilendiren düzenlemeler arasında amir kadrolarına yönelik yeni kontenjan sistemi ve bazı eski personellere tanınan yeniden kamu görevine dönüş hakkı öne çıktı.
AA'da yer alan habere göre, kabul edilen maddelerle birlikte emniyet teşkilatında yönetim kademelerinin yeniden yapılandırılması ve personel planlamasının daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.
AMİR RÜTBELERİNDE YENİ KADRO DENGESİ KURULACAK
Kanun teklifiyle Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişikliğe gidilerek amir kadrolarındaki oranlar yeniden belirlendi. Düzenlemenin; yönetim kapasitesini artırmak, denetim mekanizmalarını güçlendirmek, karar alma süreçlerini hızlandırmak ve kariyer planlamasını daha sistemli hale getirmek amacıyla hazırlandığı belirtildi.
Yeni sistemde her amir rütbesi için toplam personel içerisindeki azami kadro oranları güncellendi. Buna göre birinci sınıf emniyet müdüründen komiser yardımcısına kadar tüm yönetim kademeleri için yeni kontenjan sınırları uygulanacak.
RÜTBE KONTENJANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
Düzenlemeye göre her 10 bin personel içerisinde bulunabilecek azami amir sayıları şu şekilde olacak:
- 1. Sınıf Emniyet Müdürü: 65
- 2. Sınıf Emniyet Müdürü: 75
- 3. Sınıf Emniyet Müdürü: 90
- 4. Sınıf Emniyet Müdürü: 100
- Emniyet Amiri: 300
- Başkomiser: 310
- Komiser: 320
- Komiser Yardımcısı: 330
Yeni oranların yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önceki sisteme ilişkin geçici düzenleme de kaldırılacak.
SAĞLIK NEDENİYLE AYRILAN PERSONELE YENİ ATAMA İMKANI
Kanun teklifinde yer alan bir diğer düzenleme ise geçmişte sağlık şartları nedeniyle meslekten ayrılmak zorunda kalan bazı personeli kapsıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle eğitim hayatı kesintiye uğrayan, daha sonra yargı kararıyla eğitimine devam ederek mezun olan ve polis memuru ya da polis amiri olarak göreve başlayan kişiler için yeni bir hak tanındı.
Bu kişilerden, sağlık gerekçeleriyle daha sonra devlet memurluğundan ilişiği kesilenler, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde yeniden kamu görevine dönebilecek.
GİH KADROLARINA ATANABİLECEKLER
Başvuru yapanların durumlarına uygun unvanlarla Genel İdare Hizmetleri (GİH) Sınıfı kadrolarına atanmaları mümkün olacak.
Atamalarda Emniyet Hizmetleri Sınıfı için uygulanan özel sağlık kriterleri yerine Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartlar esas alınacak. Ayrıca diğer hizmet sınıflarına açıktan atamalarda aranan sağlık koşullarının da karşılanması gerekecek.
Düzenleme kapsamındaki atama işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.