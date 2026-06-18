Emniyette amir kontenjanı ve kota dönemi! Eski polislere geri dönüş hakkı mı sağlanacak?

Emniyet teşkilatında yönetim kademelerine yönelik yeni kontenjan sistemi uygulanacak.

SAĞLIK NEDENİYLE AYRILAN PERSONELE YENİ ATAMA İMKANI

Kanun teklifinde yer alan bir diğer düzenleme ise geçmişte sağlık şartları nedeniyle meslekten ayrılmak zorunda kalan bazı personeli kapsıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle eğitim hayatı kesintiye uğrayan, daha sonra yargı kararıyla eğitimine devam ederek mezun olan ve polis memuru ya da polis amiri olarak göreve başlayan kişiler için yeni bir hak tanındı.

Bu kişilerden, sağlık gerekçeleriyle daha sonra devlet memurluğundan ilişiği kesilenler, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde yeniden kamu görevine dönebilecek.