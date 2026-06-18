MEB açıkladı: 29-30 Haziran 2026 öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından öğretmenler ve okul yöneticileri için düzenlenecek haziran dönemi mesleki çalışma programı takvimini netleştirdi. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek seminerlerin başlama tarihi, içeriği ve son tamamlama gününe ilişkin tüm detaylar açıklandı.
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- Milli Eğitim Bakanlığı, haziran dönemi mesleki çalışma programının takvimini netleştirdi.
- 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran'da sona erecek ve mesleki çalışma programı 29-30 Haziran'da yapılacak.
- Seminerler, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
- Eğitim içerikleri, 5 Temmuz'a kadar tamamlanabilecek.
- Seminer programında aile ve dijitalleşme temaları öne çıkıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından gerçekleştirilecek haziran dönemi mesleki çalışma programına ilişkin takvimi netleştirdi. Öğretmenler ve okul yöneticileri için planlanan seminerlerin çevrim içi olarak yapılacağı açıklandı.
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 26 HAZİRAN'DA SONA ERİYOR
2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü öğrencilerin karne almasıyla tamamlanacak. Okullarda yıl sonu işlemlerinin ardından öğretmenlerin katılım sağlayacağı mesleki çalışma programı ise 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
SEMİNERLER ÖBA ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK
Bakanlık tarafından yapılan planlamaya göre, haziran dönemi mesleki çalışma seminerleri Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden çevrim içi olarak yürütülecek. Böylece öğretmenler ve yöneticiler, belirlenen içeriklere dijital ortamda erişerek eğitimlerini tamamlayabilecek.
TAMAMLAMA SÜRESİ 5 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK
Mesleki çalışma programına katılacak eğitimciler, "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri" kapsamındaki eğitim içeriklerini 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Programın çevrim içi olarak sunulmasıyla katılımcılara zaman açısından da esneklik sağlanmış olacak.
AİLE VE DİJİTALLEŞME TEMALARI ÖNE ÇIKIYOR
Bu yılki seminer programında aile yapısı ve dijitalleşmenin etkilerine odaklanan içerikler yer alıyor. Eğitimler, "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" başlıkları altında hazırlanan konu anlatımları ve eğitim materyallerinden oluşacak.
Haziran dönemi mesleki çalışma programının, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemenin yanı sıra aile, teknoloji ve toplumsal dönüşüm gibi güncel konulara ilişkin farkındalıklarını artırması hedefleniyor.