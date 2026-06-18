MEB açıkladı: 29-30 Haziran 2026 öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından gerçekleştirilecek haziran dönemi mesleki çalışma programına ilişkin takvimi netleştirdi. Öğretmenler ve okul yöneticileri için planlanan seminerlerin çevrim içi olarak yapılacağı açıklandı.

Öğretmenler seminer içeriklerine ÖBA platformu üzerinden erişebilecek.

SEMİNERLER ÖBA ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK

Bakanlık tarafından yapılan planlamaya göre, haziran dönemi mesleki çalışma seminerleri Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden çevrim içi olarak yürütülecek. Böylece öğretmenler ve yöneticiler, belirlenen içeriklere dijital ortamda erişerek eğitimlerini tamamlayabilecek.