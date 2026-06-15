Polis tayin sonuçları 2026: EGM polis atama ve yer değiştirme sonuçlarına nereden bakılır?
Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı genel atama dönemi yer değiştirme sonuçları bugün açıklanıyor. Toplam 19 bin 96 personelin görev yerini belirleyen atama kararları saat 18.00 itibarıyla PBS sistemine yüklenecek. SMS bilgilendirmesiyle kademeli olarak duyurulacak olan 2026 EGM polis ve amir tayin sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde.
Hızlı Özet Göster
- Emniyet Genel Müdürlüğü, 2026 yılı genel atama sonuçlarını bugün saat 18.00'de açıklayacak.
- Atama sürecinde 1.528 amir ve 17.568 polis memuru olmak üzere toplam 19.096 personelin yer değiştirme işlemleri yapılacak.
- Sonuçlar, EGM Personel Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak ve personel yeni görev yerlerini buradan öğrenebilecek.
- Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, atama sonuçlarının açıklanacağını ve personelin yeni görev yerlerinde başarılar dilediğini belirtti.
- Sonuçların açıklanmasının ardından ataması gerçekleşen personele bilgilendirme mesajı gönderilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev yapan binlerce amir ve polis memurunun merakla beklediği 2026 yılı genel atama sonuçları bugün açıklanacak. Yaz dönemi atama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, personelin yeni görev yerleri Personel Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak.
Doğu, Batı ve il içi yer değiştirme süreçlerini kapsayan atama planlamasında sona gelirken, teşkilat mensupları sonuçların ilan edileceği saate odaklandı.
SONUÇLAR SAAT 18.00'DE ERİŞİME AÇILACAK
Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında gerçekleştirilen yer değiştirme işlemlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla açıklanacağını duyurdu.
Atama sürecinde yer alan personel sayıları ise şöyle:
- 1.528 amir
- 17.568 polis memuru
- Toplam 19.096 personel
Sonuçlar, EGM Personel Bilgi Sistemi üzerinden görüntülenebilecek.
ALİ FİDAN'DAN ATAMA MESAJI
Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde başkomiser ve altındaki rütbelerde görev yapan, 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında atamaya tabi olan 1528 amir ve 17 bin 568 polis memuru rütbesindeki toplam 19 bin 96 personelimizin yer değiştirme işlemleri, bugün saat 18.00 itibarıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Atamaya tabi olan tüm personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyor, teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum."
POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Atama sonuçları, Personel Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından personel, sistem üzerinden yeni görev yerlerini görüntüleyebilecek.
Bunun yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından, ataması gerçekleşen personelin sistemde kayıtlı cep telefonu numaralarına bilgilendirme mesajı da gönderilecek.
Saat 18.00'den itibaren kademeli olarak gönderilmeye başlanacak SMS'lerde, personellere "Atama işleminiz gerçekleşmiştir" bilgisi iletilecek.