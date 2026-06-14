Polis Akademisi profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alacak! EGM şartları duyurdu

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Hukuk Bilimleri alanlarında profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları açıldı.

Başvurular 15 Haziran'da başlayacak ve 3 Temmuz 2026'ya kadar sürecek.

Polis Akademisi Başkanlığı, İç Güvenlik Fakültesi için üç öğretim elemanı alacağını duyurdu.

Polis Akademisi Başkanlığı, İç Güvenlik Fakültesi bünyesinde görevlendirilmek üzere üç öğretim elemanı istihdam edeceğini duyurdu. Resmi ilana göre fakültede bir profesör, bir doçent ve bir doktor öğretim üyesi kadrosu için naklen veya açıktan atama yapılacak.

Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için evrakların en geç 3 Temmuz 2026 saat 17.00'ye kadar kuruma ulaşması gerekiyor. Eksik belgeyle yapılan veya süresi dışında teslim edilen başvurular kabul edilmeyecek.

Polis Akademisi, İç Güvenlik Fakültesi bünyesinde üç farklı akademik kadro için personel alımına çıkıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru süreci 15 Haziran'da başlayacak.

HANGİ ALANLARDA ALIM YAPILACAK?

İç Güvenlik Fakültesi için açılan kadrolar ve aranan nitelikler şöyle:

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında profesör kadrosu

Profesör kadrosuna başvuracak adayların kamu yönetimi alanında yüksek lisans, yönetim bilimi alanında doktora yapmış olması gerekiyor. Ayrıca adayların kamu yönetimi alanında doçentlik unvanı almış ve mülki idare sistemi üzerine akademik çalışmalar yürütmüş olması şartı aranıyor.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doçent kadrosu

Doçent kadrosu için ortaöğretim fen ve matematik alanlar eğitimi alanında yüksek lisans, uygulamalı matematik alanında doktora mezunu olma şartı bulunuyor.

Adayların ayrıca ekonometri alanında doçentlik unvanına sahip olması ve stratejik planlar ile iş tatmini konularında akademik çalışmalar gerçekleştirmiş olması gerekiyor.

Hukuk Bilimleri alanında doktor öğretim üyesi kadrosu

Doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların hukuk fakültesi mezunu olması isteniyor.

Kamu hukuku alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış adayların, terörizmin finansmanı ve hukuk devleti konularında bilimsel çalışma yapmış olması gerekiyor.