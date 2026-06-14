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Polis Akademisi profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alacak! EGM şartları duyurdu

Polis Akademisi Başkanlığı, İç Güvenlik Fakültesi bünyesinde görevlendirilmek üzere profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına naklen veya açıktan atama yapılacağını duyurdu. Akademik kadro bekleyen adaylar için Polis Akademisi öğretim elemanı alımı başvuru şartları, kadro dağılımı ve yabancı dil puanı kriterleri belli oldu. Peki Polis Akademisi personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler? İşte 2026 resmi ilanın tüm detayları.

Giriş Tarihi:
Polis Akademisi profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alacak! EGM şartları duyurdu
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  • Polis Akademisi Başkanlığı, İç Güvenlik Fakültesi için üç öğretim elemanı alacağını duyurdu.
  • Başvurular 15 Haziran'da başlayacak ve 3 Temmuz 2026'ya kadar sürecek.
  • Adaylar, Ankara'daki Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne başvuracak.
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Hukuk Bilimleri alanlarında profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları açıldı.
  • Başvuru sonuçları Polis Akademisi'nin internet sitesinde duyurulacak.

Polis Akademisi Başkanlığı, İç Güvenlik Fakültesi bünyesinde görevlendirilmek üzere üç öğretim elemanı istihdam edeceğini duyurdu. Resmi ilana göre fakültede bir profesör, bir doçent ve bir doktor öğretim üyesi kadrosu için naklen veya açıktan atama yapılacak.

Başvurular 15 Haziran'da başlayacak. Adaylar, işlemlerini 3 Temmuz 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlayabilecek.

Polis Akademisi, İç Güvenlik Fakültesi bünyesinde üç farklı akademik kadro için personel alımına çıkıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)Polis Akademisi, İç Güvenlik Fakültesi bünyesinde üç farklı akademik kadro için personel alımına çıkıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

BAŞVURULAR ANKARA'DA YAPILACAK

Öğretim elemanı kadrolarına başvurmak isteyen adaylar, gerekli belgelerle birlikte Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla müracaat edebilecek.

Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için evrakların en geç 3 Temmuz 2026 saat 17.00'ye kadar kuruma ulaşması gerekiyor. Eksik belgeyle yapılan veya süresi dışında teslim edilen başvurular kabul edilmeyecek.

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru süreci 15 Haziran'da başlayacak.Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru süreci 15 Haziran'da başlayacak.

HANGİ ALANLARDA ALIM YAPILACAK?

İç Güvenlik Fakültesi için açılan kadrolar ve aranan nitelikler şöyle:

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında profesör kadrosu

Profesör kadrosuna başvuracak adayların kamu yönetimi alanında yüksek lisans, yönetim bilimi alanında doktora yapmış olması gerekiyor. Ayrıca adayların kamu yönetimi alanında doçentlik unvanı almış ve mülki idare sistemi üzerine akademik çalışmalar yürütmüş olması şartı aranıyor.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doçent kadrosu

Doçent kadrosu için ortaöğretim fen ve matematik alanlar eğitimi alanında yüksek lisans, uygulamalı matematik alanında doktora mezunu olma şartı bulunuyor.

Adayların ayrıca ekonometri alanında doçentlik unvanına sahip olması ve stratejik planlar ile iş tatmini konularında akademik çalışmalar gerçekleştirmiş olması gerekiyor.

Hukuk Bilimleri alanında doktor öğretim üyesi kadrosu

Doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların hukuk fakültesi mezunu olması isteniyor.

Kamu hukuku alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış adayların, terörizmin finansmanı ve hukuk devleti konularında bilimsel çalışma yapmış olması gerekiyor.

Akademik kadrolara yapılacak atamalar naklen veya açıktan gerçekleştirilecek.Akademik kadrolara yapılacak atamalar naklen veya açıktan gerçekleştirilecek.

ADAYLARDA HANGİ GENEL ŞARTLAR ARANACAK?

İlanda yer alan bilgilere göre adayların;

  • Devlet memurluğu için gerekli genel şartları taşıması,
  • Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması,
  • Görev yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması,
  • Polis Akademisinin belirlediği atama ve yükseltme kriterlerini karşılaması

gerekiyor.

Başvurular, Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne yapılacak.Başvurular, Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne yapılacak.

YABANCI DİL VE AKADEMİK PUAN ŞARTI BULUNUYOR

Profesör ve doçent kadrolarına başvuracak adayların YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan en az 80 puan almış olması gerekiyor.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için ise en az 65 puan şartı aranıyor.

Akademik etkinlik puanı bakımından;

  • Profesör adaylarından en az 150 puan,
  • Doçent adaylarından en az 100 puan,
  • Doktor öğretim üyesi adaylarından en az 20 puan

isteniyor.

Polis Akademisi profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alacak! EGM şartları duyurdu-6

SONUÇLAR POLİS AKADEMİSİ'NİN İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULACAK

Başvuruların incelenmesinin ardından sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Kurum tarafından yapılan duyurular tebligat yerine geçecek ve adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.

Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların açıklanmasının ardından 10 gün içerisinde gerekli işlemler için Polis Akademisi Başkanlığına başvurması gerekecek.

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