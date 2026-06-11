GSB 2 bin 620 personel alımı sonuçları açıklandı: Sorgulama ekranı ve belge teslim tarihleri

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına yerleşen adaylardan geçerli özel güvenlik kimlik kartı ve sağlık kurulu raporu talep ediliyor.

Asıl olarak yerleşen adaylar 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine teslim edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2 bin 620 sözleşmeli personel alımı sonuçları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı'ndan açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2 bin 620 sözleşmeli personel alımına ilişkin beklenen sonuçlar açıklandı. Adaylar, sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "Başvurularım - Değerleme Sonuçları" bölümünden öğrenebilecek.

Yaklaşık iki haftadır sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar için belge teslim süreci de netleşti. GSB'nin duyurusuna göre asıl olarak yerleşen adayların, 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında yerleştirildikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine başvuru belgelerini teslim etmesi gerekiyor.

ADAYLARDAN İSTENEN TEMEL BELGELER

Atanmaya hak kazanan adayların teslim etmesi gereken belgeler şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan

Yerleştirme belgesinin internet çıktısı

Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan

Yazılı özgeçmiş

Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf

e-Devlet'ten alınmış doğrulama kodlu adli sicil kaydı

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan

Varsa SGK hizmet dökümü veya e-Devlet'ten alınan SGK kaydı yoktur belgesi

Daha önce 4/B sözleşmeli personel olarak çalışırken sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar için bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını gösteren onaylı hizmet belgesi

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

Adaylar, sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

PERSONEL ALIM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Sonuç sorgulama işlemi, Kariyer Kapısı'nda yer alan "Başvurularım - Değerleme Sonuçları" başlığı altından yapılacak.

BELGE TESLİMİ İÇİN TARİH ARALIĞI BELLİ OLDU

İlan edilen kontenjanlara yerleşen ve atanmaya hak kazanan asıl adaylar, belgelerini 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında teslim edecek.

Teslim işlemleri, adayların yerleştirildiği Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde mesai saatleri içinde yapılacak.

POZİSYONA GÖRE EK BELGELER DE İSTENECEK

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına yerleşen adaylardan diploma veya mezuniyet belgesinin yanı sıra geçerlilik süresi dolmamış silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı istenecek.

Bu adayların ayrıca "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporunu da teslim etmesi gerekiyor.

DESTEK PERSONELİ POZİSYONLARINDA BELGE ŞARTI DEĞİŞİYOR

Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna yerleşen adayların lise veya dengi okuldan mezun olduklarını gösteren belgeyi sunması yeterli olacak.

Bakım-onarım pozisyonlarında ise adaylardan görev alanına göre ek mesleki belge istenecek. Elektrik tesisatçısı, sıhhi tesisatçı, iklimlendirme personeli, havuz suyu operatörü ve marangoz kadroları için ilgili diploma, sertifika veya mesleki yeterlilik belgeleri teslim edilecek.

BELGELERİ ZAMANINDA TESLİM ETMEK GEREKİYOR

Asıl olarak yerleşen adayların, belirtilen tarih aralığında belgelerini eksiksiz şekilde ilgili il müdürlüklerine ulaştırması gerekiyor.

Belge teslim sürecinin tamamlanmasının ardından atama işlemleri, adayların başvurduğu pozisyon ve yerleştirildiği il müdürlüğü üzerinden yürütülecek.

Diyar Oktuay Takvim.com.tr Memur