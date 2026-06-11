GSB 2 bin 620 personel alımı sonuçları açıklandı: Sorgulama ekranı ve belge teslim tarihleri
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2 bin 620 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden erişime açtı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte asıl adaylar için 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasındaki belge teslim süreci ve pozisyonlara göre istenecek özel belgeler netleşti.
Hızlı Özet Göster
- Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2 bin 620 sözleşmeli personel alımı sonuçları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı'ndan açıklandı.
- Asıl olarak yerleşen adaylar 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine teslim edecek.
- Adaylardan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı, yerleştirme belgesi, sağlık beyanı, özgeçmiş, fotoğraf ve adli sicil kaydı isteniyor.
- Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına yerleşen adaylardan geçerli özel güvenlik kimlik kartı ve sağlık kurulu raporu talep ediliyor.
- Destek personeli pozisyonlarında lise mezuniyet belgesi yeterli olurken, bakım-onarım pozisyonlarında mesleki yeterlilik belgeleri gerekiyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2 bin 620 sözleşmeli personel alımına ilişkin beklenen sonuçlar açıklandı. Adaylar, sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "Başvurularım - Değerleme Sonuçları" bölümünden öğrenebilecek.
Yaklaşık iki haftadır sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar için belge teslim süreci de netleşti. GSB'nin duyurusuna göre asıl olarak yerleşen adayların, 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında yerleştirildikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine başvuru belgelerini teslim etmesi gerekiyor.
ADAYLARDAN İSTENEN TEMEL BELGELER
Atanmaya hak kazanan adayların teslim etmesi gereken belgeler şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan
- Yerleştirme belgesinin internet çıktısı
- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan
- Yazılı özgeçmiş
- Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf
- e-Devlet'ten alınmış doğrulama kodlu adli sicil kaydı
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan
- Varsa SGK hizmet dökümü veya e-Devlet'ten alınan SGK kaydı yoktur belgesi
- Daha önce 4/B sözleşmeli personel olarak çalışırken sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar için bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını gösteren onaylı hizmet belgesi
SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?
Adaylar, sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.
PERSONEL ALIM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Sonuç sorgulama işlemi, Kariyer Kapısı'nda yer alan "Başvurularım - Değerleme Sonuçları" başlığı altından yapılacak.
BELGE TESLİMİ İÇİN TARİH ARALIĞI BELLİ OLDU
İlan edilen kontenjanlara yerleşen ve atanmaya hak kazanan asıl adaylar, belgelerini 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında teslim edecek.
Teslim işlemleri, adayların yerleştirildiği Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde mesai saatleri içinde yapılacak.
POZİSYONA GÖRE EK BELGELER DE İSTENECEK
Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına yerleşen adaylardan diploma veya mezuniyet belgesinin yanı sıra geçerlilik süresi dolmamış silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı istenecek.
Bu adayların ayrıca "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporunu da teslim etmesi gerekiyor.
DESTEK PERSONELİ POZİSYONLARINDA BELGE ŞARTI DEĞİŞİYOR
Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna yerleşen adayların lise veya dengi okuldan mezun olduklarını gösteren belgeyi sunması yeterli olacak.
Bakım-onarım pozisyonlarında ise adaylardan görev alanına göre ek mesleki belge istenecek. Elektrik tesisatçısı, sıhhi tesisatçı, iklimlendirme personeli, havuz suyu operatörü ve marangoz kadroları için ilgili diploma, sertifika veya mesleki yeterlilik belgeleri teslim edilecek.
BELGELERİ ZAMANINDA TESLİM ETMEK GEREKİYOR
Asıl olarak yerleşen adayların, belirtilen tarih aralığında belgelerini eksiksiz şekilde ilgili il müdürlüklerine ulaştırması gerekiyor.
Belge teslim sürecinin tamamlanmasının ardından atama işlemleri, adayların başvurduğu pozisyon ve yerleştirildiği il müdürlüğü üzerinden yürütülecek.