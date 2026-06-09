Yargıtay'dan flaş yıllık izin kararı: Hafta sonu tatili artık izinden düşmeyecek

Yüksek Mahkeme, hafta tatili günlerinin yıllık izinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

HAFTALIK İZİN HESABI NASIL YAPILDI?

Kararda, işyerinde haftada altı gün çalışma düzeninin uygulandığı bilgisine yer verildi. Bu nedenle hafta tatili hesabı, her hafta için bir gün üzerinden yapıldı.

Yargıtay, yıllık izin hakkının ücrete dönüşebilmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olması gerektiğini de vurguladı. Böylece kullanılmayan izin sürelerinin hangi şartlarda alacağa dönüşeceği konusunda da önemli bir değerlendirme yapılmış oldu.