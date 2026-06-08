Proje okulları atama sonuç tarihi netleşti! 2026 MEB atama takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları ile yönetici görevlendirmelerine ilişkin resmi takvimi duyurdu. Mayıs ayında elektronik ortamda başvurularını tamamlayan binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar, 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak.
Hızlı Özet Göster
- Proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçları 16 Haziran 2026'da açıklanacak.
- Başvurular 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alındı.
- Sonuçların açıklanmasıyla adaylar atama durumlarını ilgili sistemler üzerinden öğrenebilecek.
- Öğretmenlerin tebligat ve göreve başlama işlemleri 26 Haziran 2026'da başlayacak.
- Yöneticilerin görevlendirme işlemleri 10 Temmuz 2026'dan itibaren yapılacak.
Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları ile yönetici görevlendirmelerine ilişkin süreçte geri sayım sürüyor. Başvurularını tamamlayan binlerce öğretmen ve yönetici adayı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuç tarihine odaklandı.
PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre proje okullarına yönelik öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçları 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar atama durumlarını ilgili sistemler üzerinden öğrenebilecek.
BAŞVURULAR MAYIS AYINDA ALINDI
2026 yılı proje okulları atama sürecinde başvurular 5-8 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirildi.
Adaylar başvurularını MEBBİS ve Personel Genel Müdürlüğü sistemleri üzerinden doldurdukları Elektronik Başvuru Formu aracılığıyla yaptı. Süreç kapsamında öğretmenler ve yönetici adayları en fazla 10 eğitim kurumu tercihinde bulunabildi.
ATAMA SÜRECİNDE SONRAKİ AŞAMALAR
Sonuçların ilan edilmesinin ardından ataması gerçekleştirilen öğretmenler için tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri başlayacak.
Bakanlığın takvimine göre öğretmenlerin tebligat ve göreve başlama süreci 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren yürütülecek.
Yönetici görevlendirmelerine ilişkin işlemler ise daha sonraki tarihte gerçekleştirilecek.
YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ TEMMUZDA BAŞLAYACAK
Kılavuzda yer alan bilgilere göre proje okullarında görev alacak yöneticilerin görevlendirme işlemleri 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yapılacak.
Atama ve görevlendirmeler, adayların tercihleri ile Bakanlık tarafından belirlenen değerlendirme kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.
2026 PROJE OKULLARI ATAMA TAKVİMİ
- Başvuru tarihleri: 5-8 Mayıs 2026
- Atama sonuçlarının açıklanması: 16 Haziran 2026
- Öğretmenler için tebligat ve göreve başlama işlemleri: 26 Haziran 2026
- Yönetici görevlendirmelerinin başlaması: 10 Temmuz 2026
Proje okullarında görev almak isteyen öğretmenler ve yöneticiler, sonuçların açıklanacağı 16 Haziran tarihini beklerken, süreçle ilgili duyurular MEB tarafından yayımlanmaya devam edecek.