Proje okulları atama sonuç tarihi netleşti! 2026 MEB atama takvimi

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları ile yönetici görevlendirmelerine ilişkin süreçte geri sayım sürüyor. Başvurularını tamamlayan binlerce öğretmen ve yönetici adayı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuç tarihine odaklandı.

Öğretmen ve yönetici adayları başvurularını mayıs ayında tamamladı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre proje okullarına yönelik öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçları 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar atama durumlarını ilgili sistemler üzerinden öğrenebilecek.

BAŞVURULAR MAYIS AYINDA ALINDI

2026 yılı proje okulları atama sürecinde başvurular 5-8 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Adaylar başvurularını MEBBİS ve Personel Genel Müdürlüğü sistemleri üzerinden doldurdukları Elektronik Başvuru Formu aracılığıyla yaptı. Süreç kapsamında öğretmenler ve yönetici adayları en fazla 10 eğitim kurumu tercihinde bulunabildi.