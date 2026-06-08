Kıyı Emniyeti 5 farklı kadroya 27 daimi işçi alacak! İŞKUR başvuru şartları neler?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), İŞKUR üzerinden 27 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Büro personeli, mühendis, tekniker ve deniz trafik operatörü gibi kadroların yer aldığı ilanda bazı pozisyonlar için KPSS şartı aranmıyor. Peki Kıyı Emniyeti personel alımı başvurusu nasıl yapılır, yaş sınırı kaç ve başvuru şartları neler? İşte kadro dağılımı ve İŞKUR başvuru ekranı.
Hızlı Özet Göster
- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 27 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu.
- Başvurular sadece İŞKUR üzerinden kabul edilecek ve doğrudan kuruma yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
- Deniz Trafik Operatörü, Elektrik Zabiti, Büro Personeli, Tekniker ve Mühendis kadrolarına alım yapılacak.
- Elektrik Zabiti kadrosu için KPSS şartı aranmayacak, diğer kadrolar için özel şartlar bulunuyor.
- Başvuruların son tarihi itibarıyla adayların 36 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, farklı unvanlarda görevlendirilmek üzere toplam 27 daimi işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Adaylar, ilanlara İŞKUR'un internet sitesi veya hizmet merkezleri aracılığıyla başvurabilecek.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, başvuruların yalnızca İŞKUR üzerinden kabul edileceği vurgulanırken, doğrudan kuruma yapılan başvuruların geçersiz sayılacağı belirtildi.
HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere şu kadrolarda alım yapılacak:
|Kadro
|Kontenjan
|Deniz Trafik Operatörü
|15
|Elektrik Zabiti
|5
|Büro Personeli (Memur)
|4
|Tekniker
|2
|Mühendis
|1
|Toplam
|27
ELEKTRİK ZABİTİ KADROSUNDA KPSS ŞARTI ARANMAYACAK
İlanda yer alan bilgilere göre 5 kişilik Elektrik Zabiti kadrosu için başvurularda KPSS şartı aranmayacak.
Kurum, daha önce aynı unvan için yayımlanan ilanda yeterli sayıda KPSS'li başvuru alınamadığını belirterek, ilgili mevzuat kapsamında yeni ilanın KPSS şartı olmadan yayımlandığını açıkladı.
- Elektrik Zabiti kadrosuna başvuracak adayların;
- Elektro-teknik zabiti yeterlilik belgesine sahip olması,
- Gerekli uluslararası sertifikaları bulundurması,
- En az 5 yıl mesleki deneyime sahip olması,
- Bu sürenin en az 3 yılını deniz hizmetinde tamamlamış olması gerekiyor.
DENİZ TRAFİK OPERATÖRÜ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR BULUNUYOR
En yüksek kontenjanın ayrıldığı Deniz Trafik Operatörü kadrosu için 15 personel alınacak.
Adayların;
- Denizcilik alanında lisans mezunu olması,
- Uzakyol Kaptanı yeterlilik belgesine sahip bulunması,
- En az 1 yıllık deniz hizmeti deneyimini belgelemesi,
- YDS'den en az 60 puan veya denk bir yabancı dil belgesine sahip olması şartları aranacak.
Göreve başlayacak adaylar, İstanbul veya Çanakkale'de istihdam edilecek.
MÜHENDİS KADROSU İÇİN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK BÖLÜMLERİ ARANIYOR
Bir kişilik mühendis kadrosuna başvuracak adayların;
- Elektrik Mühendisliği,
- Elektronik Mühendisliği,
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olması gerekiyor.
Ayrıca adaylardan AutoCAD veya benzeri tasarım programlarını kullanabilmeleri ve KPSSP3 puan türüne sahip olmaları bekleniyor.
BÜRO PERSONELİ KADROLARINDA FARKLI UZMANLIK ALANLARI ARANACAK
Büro Personeli kadrolarında toplam 4 kişilik istihdam planlanıyor.
Kadroların dağılımı şu şekilde:
- 2 kişilik SMMM belgeli Büro Personeli,
- 1 kişilik mali işler alanında en az 3 yıl deneyimli Büro Personeli,
- 1 kişilik özel güvenlik ve koruma mezunu Büro Personeli.
Muhasebe, vergi ve sosyal güvenlik mevzuatına hakimiyet ile çeşitli muhasebe programlarını kullanabilme şartları da ilan kapsamında yer alıyor.
TEKNİKER ALIMINDA SÜRÜCÜ BELGESİ ŞARTI BULUNUYOR
Tekniker kadrosuna alınacak 2 personelin;
- Elektrik veya elektronik alanındaki ilgili ön lisans programlarından mezun olması,
- Geçerli B sınıfı sürücü belgesine sahip olması,
- Yüksekte çalışmaya elverişli olması gerekiyor.
Teknikerler İstanbul'da görev yapacak.
SINAV NASIL YAPILACAK
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, nihai aday listelerinin İŞKUR tarafından iletilmesinin ardından sözlü sınav veya mülakat tarihlerini ayrıca duyuracak.
Sınavlarda adaylar;
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
- Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi,
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün görevleri,
- Mesleki bilgi ve yeterlilik
başlıklarında değerlendirilecek.
Sözlü sınavlarda başarılı sayılabilmek için adayların en az 60 puan alması gerekiyor.
BAŞVURULARDA YAŞ SINIRI UYGULANACAK
İlanda yer alan şartlara göre tüm kadrolar için adayların son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
Ayrıca işe yerleşmeye hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Sonuçların olumlu olması halinde adaylar göreve başlayabilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular yalnızca Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek.
Adaylar başvurularını:
- İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden,
- İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen başvurarak tamamlayabilecek.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, alım sürecine ilişkin tüm duyuruların kurumun resmi internet sitesinden yayımlanacağını ve adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacağını bildirdi.