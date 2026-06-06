Adayların uygulamalı sınav ve sözlü mülakat puanlarının aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı sıralaması oluşturulacak ve atamalar yapılacak.

Her Adalet Komisyonu için ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday KPSS puan üstünlüğüne göre uygulamalı sınava çağrılacak.

Adayların 2024 KPSS'den en az 70 puan almış olması gerekiyor ve lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93, ortaöğretim mezunları KPSSP94 puan türünden değerlendirilecek.

Adalet Bakanlığı icra müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alımı yapacak.

Kamu personeli olmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunan alım sürecinde, başvurular elektronik ortamda alınacak. KPSS puanı şartının aranacağı süreçte adaylar, uygulamalı ve sözlü sınav aşamalarının ardından başarı sıralamasına göre değerlendirilecek.

ADALET BAKANLIĞI 900 İCRA KATİBİ İSTİHDAM EDECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre Adalet Bakanlığı, icra müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 900 sözleşmeli icra katibi alımı yapacak. Personel alımları, Bakanlık tarafından yetkilendirilen Adalet Komisyonları tarafından gerçekleştirilecek sınavların ardından sonuçlandırılacak.

BAŞVURU ŞARTLARINDA KPSS PUANI ARANACAK

İlana göre başvuruda bulunacak adayların 2024 KPSS'den en az 70 puan almış olması gerekiyor. Lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları ise KPSSP94 puan türü üzerinden değerlendirmeye alınacak.

BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar, başvurularını 7 Haziran'da başlayıp 22 Haziran günü saat 23.59'da sona erecek şekilde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

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UYGULAMALI SINAVA ÇAĞRILACAK ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanacak. Her bir Adalet Komisyonu için ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday uygulamalı sınava katılmaya hak kazanacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alan kişiler de sınava çağrılacak.

Uygulamalı sınava katılacak adayların listesi ile sınav merkezleri, 16-20 Temmuz tarihleri arasında ilgili komisyonların resmi internet sitelerinde ilan edilecek.

NİHAİ BAŞARI LİSTESİ NASIL OLUŞTURULACAK?

Adayların uygulamalı sınav ve sözlü mülakatta elde ettikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı sıralaması oluşturulacak. En yüksek puandan başlanarak hazırlanan listeler doğrultusunda başarılı adayların atamaları gerçekleştirilecek.

Adalet Komisyonları tarafından hazırlanan nihai sonuçlar incelendikten sonra, ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayın göreve başlaması sağlanacak.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Memur