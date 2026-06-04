Kültür Bakanlığı sınavsız 502 personel alacak: Başvuru tarihleri ve kontenjanlar açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yılı personel alımı kapsamında toplam 569 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, 502 personel KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre herhangi bir yazılı veya sözlü sınava tabi tutulmadan alınacak.
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- Kültür ve Turizm Bakanlığı toplam 569 sözleşmeli personel alımı yapacak, bunun 502'si sınavsız, 67'si sözlü sınavla istihdam edilecek.
- Başvurular 15-29 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla alınacak.
- Sınavsız alımlarda KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınacak ve en yüksek kontenjan destek personeli ile büro personeli pozisyonlarına ayrıldı.
- Arkeolog, müze araştırmacısı, mimar, mühendis, tekniker ve teknisyen kadrolarına alımlarda her pozisyon için kadro sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.
- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşıması ve ilgili kadrolar için belirlenen özel niteliklere sahip olması gerekiyor.
Bakanlığın yayımladığı ikinci ilanda ise uzmanlık gerektiren bazı kadrolar için sözlü sınav şartı getirildi. Arkeolog, mühendis, mimar ve benzeri unvanlarda toplam 67 personel alımı yapılacak. Başvurular 15-29 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanına göre adaylar, başvurularını 15 Haziran'da başlayıp 29 Haziran 2026 tarihinde sona erecek süreçte elektronik ortamda yapabilecek. Başvurular yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla kabul edilecek.
502 PERSONEL SINAVSIZ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK
Bakanlığın ilk ilanı kapsamında toplam 502 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kadrolara yerleştirmelerde yalnızca KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınacak ve adaylar için herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav uygulanmayacak.
Sınavsız alım yapılacak kadrolar arasında en yüksek kontenjan destek personeli ve büro personeli pozisyonlarına ayrıldı.
UZMAN KADROLAR İÇİN SÖZLÜ SINAV YAPILACAK
Yayımlanan ikinci ilan kapsamında ise taşra teşkilatında görev yapmak üzere 67 sözleşmeli personel alınacak. Arkeolog, müze araştırmacısı, mimar, mühendis, tekniker ve teknisyen kadrolarını kapsayan bu alımlarda adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanacak.
Her pozisyon için ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak ve nihai değerlendirme sınav sonuçlarına göre yapılacak.
KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLANDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan kontenjan dağılımı şu şekilde:
- Büro Personeli (BÜRO PRS-1): 123 kişi
- Büro Personeli (BÜRO PRS-2): 5 kişi
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek): 79 kişi
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın): 27 kişi
- Destek Personeli (Temizlik-Erkek): 202 kişi
- Destek Personeli (Temizlik-Kadın): 62 kişi
- Destek Personeli (Boyacı): 2 kişi
- Destek Personeli (Yalıtımcı): 2 kişi
- Arkeolog: 13 kişi
- Müze Araştırmacısı: 6 kişi
- Mimar: 4 kişi
- Mühendis: 16 kişi
- Tekniker: 7 kişi
- Teknisyen: 21 kişi
Böylece Bakanlık bünyesinde toplam 569 sözleşmeli personel istihdam edilmiş olacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. İlanlarda yer alan ortak şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve ilgili kadrolar için belirlenen özel niteliklere sahip olmak yer alıyor.
Adaylar, kadrolara ilişkin özel şartlar ve detaylı başvuru kriterlerine Resmi Gazete'de yayımlanan ilan metinleri üzerinden ulaşabilecek.
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