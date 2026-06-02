Sınav merkezlerine cep telefonu, çanta, kamera, kesici-delici alet, yanıcı-patlayıcı madde ile rozet ve broş sokulmayacak.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile Polis Akademisi internet sitesinden sınav bilgilerini sorgulayabilecek.

33. Dönem POMEM kapsamında sözlü mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, sınav yerlerini ve tarihlerini elektronik ortamdan öğrenebilecek. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamanın ardından adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yaparak sınav detaylarına ulaşabilecek.

33. DÖNEM POMEM MÜLAKAT YERLERİ ERİŞİME AÇILDI

Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında mülakat aşamasına katılacak adayların sınav bilgilerini yayımladı. Adaylar, kendileri için belirlenen mülakat tarihi ve sınav merkezini Polis Akademisinin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.

Sözlü sınava katılım sağlayacak adayların, açıklanan tarih ve merkezlerde hazır bulunmaları gerekiyor. Yetkililer, sınav takvimiyle ilgili duyuruların internet üzerinden yapıldığını ve bunun resmi tebligat yerine geçtiğini belirtti.

SINAV GİRİŞ BELGESİ POSTA İLE GÖNDERİLMEYECEK

Adaylara ayrıca posta, SMS veya farklı iletişim kanalları aracılığıyla sınav giriş belgesi ulaştırılmayacak. Bu nedenle adayların duyuruları düzenli olarak takip etmeleri ve sınav bilgilerini online sistem üzerinden kontrol etmeleri önem taşıyor.

Mülakat günü yaşanabilecek herhangi bir mağduriyetin önüne geçmek için sınav yeri ve tarih bilgilerinin önceden doğrulanması tavsiye ediliyor.

POMEM MÜLAKAT YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Dönem POMEM mülakat yerlerini öğrenmek isteyen adaylar, Polis Akademisinin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Sistem üzerinden yapılan sorgulama sonucunda adayların sınava katılacağı merkez ve tarih bilgileri görüntülenebiliyor.

SINAV GİRİŞ BELGENİZİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜLAKAT GÜNÜ YANINIZDA GETİRMEMENİZ GEREKEN EŞYALAR

Polis Akademisi, sınav merkezlerine girişlerde bazı eşyaların kesinlikle kabul edilmeyeceğini duyurdu. Buna göre adayların cep telefonu, çanta, kamera, ses kayıt cihazı ve benzeri elektronik ürünleri sınav alanına getirmemeleri gerekiyor.

Ayrıca kesici ve delici aletler, yanıcı veya patlayıcı maddeler ile çeşitli rozet ve broşların da sınav merkezlerine sokulmasına izin verilmeyecek. Yetkililer, sınav alanlarında emanet hizmeti sunulmayacağını hatırlatarak adayların kurallara uygun şekilde sınav merkezine gelmeleri gerektiğini vurguladı.

(Görseller: AA)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Memur