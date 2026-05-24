Vakıflar Genel Müdürlüğü 15 müfettiş yardımcısı alıyor: Başvuru şartları neler?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular 22 Mayıs ayı itibarıyla başlarken, adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınav sürecine tabi tutulacak. Peki VGM müfettiş yardımcısı alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte e-Devlet Kariyer Kapısı başvuru ekranı, sınav tarihleri ve kontenjan dağılımına dair tüm detaylar.
|Kurum
|Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)
|Alınacak Pozisyon
|Müfettiş Yardımcısı (15 Kişi)
|Kontenjan Dağılımı
|10 İdari (Hukuk/İİBF), 3 İnşaat Mühendisi, 2 Mimar
|Başvuru Tarihleri
|22 Mayıs 2026 – 18 Haziran 2026 (Saat: 23.59)
|Başvuru Yeri
|e-Devlet - Kariyer Kapısı platformu
|KPSS Şartı
|2024 veya 2025 KPSS A Grubu, en az 80 Puan (İdari: P48, Teknik: P1)
|Dil Şartı
|Son 5 yıl içinde YDS/e-YDS veya YÖKDİL en az 50 puan
|Yaş Sınırı
|1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular)
|Yazılı Sınav Tarihi
|12 Temmuz 2026 (Ankara)
|Sınav Sonuçları İlanı
|26 Haziran 2026 (Aday listesi açıklanma tarihi)
15 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK
Yayımlanan ilana göre alımlar farklı bölümlerden mezun adaylar arasından gerçekleştirilecek.
Kontenjan dağılımı şu şekilde olacak:
- Hukuk, İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme ve benzeri bölümlerden: 10 kişi
- İnşaat mühendisliği mezunlarından: 3 kişi
- Mimarlık bölümü mezunlarından: 2 kişi
Başvurular giriş sınavı sonucuna göre değerlendirilecek.
KPSS VE YABANCI DİL ŞARTI ARANACAK
Adayların 2024 veya 2025 KPSS A Grubu sınavlarından belirlenen puan türlerinden en az 80 puan almış olması gerekiyor.
İdari bölümlerden mezun adaylar için KPSS P48 puanı esas alınacak. Mimarlık ve mühendislik mezunlarında ise KPSS P1 puanı dikkate alınacak.
Ayrıca adayların son 5 yıl içerisinde yapılan YDS, e-YDS veya YÖKDİL sınavlarından en az 50 puan almış olması ya da eşdeğer kabul edilen uluslararası yabancı dil belgelerine sahip bulunması gerekiyor.
YAŞ ŞARTI DA BULUNUYOR
Başvuru yapacak adayların 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.
İlana göre 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğan adaylar başvuru hakkına sahip olacak.
Bunun yanında adaylardan:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşıması
- En az 4 yıllık lisans mezunu olması
- Sağlık durumunun görev yapmaya elverişli olması
şartları da aranacak.
BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK
Müfettiş yardımcılığı sınavı için başvurular 22 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak.
Adaylar başvurularını 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
YAZILI SINAV ANKARA'DA YAPILACAK
Sınav süreci yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.
Yazılı sınavın 12 Temmuz 2026 tarihinde Ankara'da yapılacağı açıklandı.
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ise 26 Haziran 2026 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden ilan edilecek.
SINAVDA HANGİ KONULAR SORULACAK?
İdari bölümlerden mezun adaylar için yazılı sınavda şu alanlardan soru yöneltilecek:
- Hukuk
- İktisat
- Maliye
- Genel muhasebe
İnşaat mühendisliği ve mimarlık mezunları ise kendi alanlarına ilişkin teknik konulardan sorumlu olacak.
Ayrıca tüm adaylara vakıf kültürü, vakıf medeniyeti ve vakıf kavramı üzerine kompozisyon sınavı uygulanacak.
YAZILI SINAVI GEÇENLER SÖZLÜYE ÇAĞRILACAK
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için adayların her bölümden en az 60 puan, genel ortalamada ise en az 70 puan alması gerekecek.
Başarı sıralamasına göre belirlenen adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.
Sözlü sınavda adayların:
- Mesleki bilgi düzeyi
- İfade yeteneği
- Muhakeme gücü
- Temsil kabiliyeti
- Özgüveni
- Genel kültürü
- Teknolojik gelişmelere açıklığı
gibi kriterler üzerinden değerlendirileceği belirtildi.
SONUÇLAR İNTERNET ÜZERİNDEN DUYURULACAK
Sınav sonuçları Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı sistemi üzerinden ilan edilecek.
Başarı sıralamasına göre asil ve yedek aday listeleri oluşturulacak. Göreve başlamayan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecek.