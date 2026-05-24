CANLI YAYIN
Geri

Vakıflar Genel Müdürlüğü 15 müfettiş yardımcısı alıyor: Başvuru şartları neler?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular 22 Mayıs ayı itibarıyla başlarken, adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınav sürecine tabi tutulacak. Peki VGM müfettiş yardımcısı alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte e-Devlet Kariyer Kapısı başvuru ekranı, sınav tarihleri ve kontenjan dağılımına dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi:
Vakıflar Genel Müdürlüğü 15 müfettiş yardımcısı alıyor: Başvuru şartları neler?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde 15 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.
  • Başvurular 22 Mayıs 2026 ile 18 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.
  • Adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutulacak.
  • KPSS ve yabancı dil puanı şartı aranacak, yaş sınırı 35 olarak belirlendi.
  • Yazılı sınav 12 Temmuz 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Resmi ilana göre başvurular mayıs ayında başlayacak, adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutulacak.

KurumVakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)
Alınacak PozisyonMüfettiş Yardımcısı (15 Kişi)
Kontenjan Dağılımı10 İdari (Hukuk/İİBF), 3 İnşaat Mühendisi, 2 Mimar
Başvuru Tarihleri22 Mayıs 2026 – 18 Haziran 2026 (Saat: 23.59)
Başvuru Yerie-Devlet - Kariyer Kapısı platformu
KPSS Şartı2024 veya 2025 KPSS A Grubu, en az 80 Puan (İdari: P48, Teknik: P1)
Dil ŞartıSon 5 yıl içinde YDS/e-YDS veya YÖKDİL en az 50 puan
Yaş Sınırı1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular)
Yazılı Sınav Tarihi12 Temmuz 2026 (Ankara)
Sınav Sonuçları İlanı26 Haziran 2026 (Aday listesi açıklanma tarihi)

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 15 müfettiş yardımcısı alımı için ilana çıktı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

15 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK

Yayımlanan ilana göre alımlar farklı bölümlerden mezun adaylar arasından gerçekleştirilecek.

Kontenjan dağılımı şu şekilde olacak:

  • Hukuk, İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme ve benzeri bölümlerden: 10 kişi
  • İnşaat mühendisliği mezunlarından: 3 kişi
  • Mimarlık bölümü mezunlarından: 2 kişi

Başvurular giriş sınavı sonucuna göre değerlendirilecek.

Başvurular 22 Mayıs’ta başladı, süreç Kariyer Kapısı üzerinden yürütülecek.

KPSS VE YABANCI DİL ŞARTI ARANACAK

Adayların 2024 veya 2025 KPSS A Grubu sınavlarından belirlenen puan türlerinden en az 80 puan almış olması gerekiyor.

İdari bölümlerden mezun adaylar için KPSS P48 puanı esas alınacak. Mimarlık ve mühendislik mezunlarında ise KPSS P1 puanı dikkate alınacak.

Ayrıca adayların son 5 yıl içerisinde yapılan YDS, e-YDS veya YÖKDİL sınavlarından en az 50 puan almış olması ya da eşdeğer kabul edilen uluslararası yabancı dil belgelerine sahip bulunması gerekiyor.

Alımlar idari kadroların yanı sıra mühendis ve mimar kadrolarını da kapsıyor.

YAŞ ŞARTI DA BULUNUYOR

Başvuru yapacak adayların 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

İlana göre 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğan adaylar başvuru hakkına sahip olacak.

Bunun yanında adaylardan:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşıması
  • En az 4 yıllık lisans mezunu olması
  • Sağlık durumunun görev yapmaya elverişli olması

şartları da aranacak.

Adaylardan en az 80 KPSS puanı şartı aranacak.

BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK

Müfettiş yardımcılığı sınavı için başvurular 22 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak.

Adaylar başvurularını 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 15 müfettiş yardımcısı alıyor: Başvuru şartları neler?-6

YAZILI SINAV ANKARA'DA YAPILACAK

Sınav süreci yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavın 12 Temmuz 2026 tarihinde Ankara'da yapılacağı açıklandı.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ise 26 Haziran 2026 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden ilan edilecek.

SINAVDA HANGİ KONULAR SORULACAK?

İdari bölümlerden mezun adaylar için yazılı sınavda şu alanlardan soru yöneltilecek:

  • Hukuk
  • İktisat
  • Maliye
  • Genel muhasebe

İnşaat mühendisliği ve mimarlık mezunları ise kendi alanlarına ilişkin teknik konulardan sorumlu olacak.

Ayrıca tüm adaylara vakıf kültürü, vakıf medeniyeti ve vakıf kavramı üzerine kompozisyon sınavı uygulanacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 15 müfettiş yardımcısı alıyor: Başvuru şartları neler?-7

YAZILI SINAVI GEÇENLER SÖZLÜYE ÇAĞRILACAK

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için adayların her bölümden en az 60 puan, genel ortalamada ise en az 70 puan alması gerekecek.

Başarı sıralamasına göre belirlenen adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Sözlü sınavda adayların:

  • Mesleki bilgi düzeyi
  • İfade yeteneği
  • Muhakeme gücü
  • Temsil kabiliyeti
  • Özgüveni
  • Genel kültürü
  • Teknolojik gelişmelere açıklığı

gibi kriterler üzerinden değerlendirileceği belirtildi.

SONUÇLAR İNTERNET ÜZERİNDEN DUYURULACAK

Sınav sonuçları Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı sistemi üzerinden ilan edilecek.

Başarı sıralamasına göre asil ve yedek aday listeleri oluşturulacak. Göreve başlamayan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecek.

Takvim Kaynak Tercihleri
Milli parklarda çalışma fırsatı başlıyor: DKMP personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
SONRAKİ HABER

Tarım ve Orman Bakanlığı 92 personel alacak
Ezgi Polat
Ezgi Polat Takvim.com.tr Memur

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler