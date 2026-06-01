Jandarma tayin sonuçları açıklandı! 2026 yılı genel atama listesi
Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atama sonuçları açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine atandığını duyurdu. İşte Jandarma 2026 genel atamaları personel kontenjanı ve görev dağılımı listesi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamaları kapsamında toplam 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine atandığını duyurdu.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Jandarma Teşkilatı'nın 2026 yılı genel atama sürecine ilişkin bilgileri paylaştı. Yapılan atamalarla birlikte binlerce personelin görev yeri değişirken, teşkilatın ülke genelindeki hizmet faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.
ATAMASI YAPILAN PERSONEL SAYILARI AÇIKLANDI
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamaları kapsamında;
- 1722 subay,
- 7 bin 933 astsubay,
- 1663 uzman jandarma,
- 18 bin 35 uzman erbaş
olmak üzere toplam 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirildi.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN JANDARMA PERSONELİNE MESAJ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun.
Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında; 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir.
Jandarma personelimizin; asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarılarının devamını diliyorum"
TÜRKİYE GENELİNDEKİ GÖREV DAĞILIMI YENİLENDİ
Her yıl belirli dönemlerde gerçekleştirilen genel atamalar kapsamında yapılan görev yeri değişiklikleriyle birlikte Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki personelin Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapması sağlanıyor. Yeni atamaların ardından personelin önümüzdeki süreçte belirlenen birlik ve görev noktalarında hizmetlerine devam edeceği bildirildi.