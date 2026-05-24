Milli parklarda çalışma fırsatı başlıyor: DKMP personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 92 sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki başvuru şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte personel alımına dair tüm bilgiler.
Tarım ve Orman Bakanlığı 92 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlatıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 25 Mayıs'ta başlayacak ve 3 Haziran'a kadar e-Devlet ile Kariyer Kapısı üzerinden çevrim içi yapılacak.
BAŞVURULAR E-DEVLET VE KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN ALINACAK
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün personel alımı için başvurular, e-Devlet'te yer alan "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti üzerinden ya da Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla yapılacak.
Başvuru süreci 25 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında çevrim içi yürütülecek. Adayların belirtilen tarihler içinde başvurularını tamamlaması gerekecek.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
İlana göre alım hem merkez hem de taşra teşkilatında gerçekleştirilecek. Toplam 92 kişilik kadro için farklı unvanlarda istihdam sağlanacak.
Merkez teşkilatında alınacak kadrolar şöyle:
- 7 büro personeli
- 4 mühendis
- 1 veteriner hekim
- 1 biyolog
- 1 şehir plancısı
- 3 tekniker
- 1 mimar
Taşra teşkilatında ise şu kadrolar için alım yapılacak:
- 29 koruma ve güvenlik görevlisi
- 31 destek personeli
- 4 orman muhafaza memuru
- 1 mühendis
- 4 tekniker
- 2 teknisyen
- 3 büro personeli
SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ilan edilecek.
Böylece adaylar sonuçlarını iki resmi kanal üzerinden takip edebilecek.
BAŞVURU SÜRECİNDE HANGİ DETAYLAR ÖNE ÇIKIYOR?
İlanda, başvuruların yalnızca dijital ortamda alınacağı vurgulanırken, adayların başvuru ekranındaki şartları dikkatle incelemesi gerekiyor. Kadro dağılımının merkez ve taşra teşkilatı arasında paylaştırılması da ilan sürecinin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
DKMP'nin 92 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru şartları, kadro bazlı özel koşullar ve diğer ayrıntılar ise ilan metni üzerinden takip edilebilecek.